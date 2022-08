MotoGP - Espargaró critica modelo apresentado para introdução de corridas sprint: "Uma m..."

Carregar reprodutor de áudio

Revelado pela primeira vez pelo Motorsport.com na sexta-feira, a MotoGP anunciou oficialmente no sábado do GP da Áustria que a partir de 2023 vai incluir corridas sprint a cada rodada da temporada.

A proposta foi recebida inicialmente com opiniões mistas por parte dos pilotos na sexta, sendo Aleix Espargaró um dos que sentiu que não era adequado para o campeonato, enquanto mais cedo no sábado Marc Márquez disse exclusivamente ao Motorsport.com que as corridas curtas seriam "mais espetaculares" para a MotoGP.

Durante a coletiva do anúncio, o presidente da Associação Internacional de Equipes de Corrida, Herve Poncharal, disse que a introdução de corridas sprint não alteraria a quantidade de tempo na pista disponível atualmente para os pilotos.

Em um comunicado à imprensa emitido posteriormente, a MotoGP confirmou que a sexta-feira vai contar com duas sessões de treinos livres um pouco maiores, um treino livre três no sábado antes da classificação (que vai decidir o grid da corrida sprin e da principal) e o GP.

Mas Espargaró, que se classificou em nono no Red Bull Ring neste sábado, disse que a ideia de que o tempo na pista será o mesmo em 2023 era uma "merda" uma vez que o treino livre quatro e a corrida sprint que vai entrar no lugar não podiam ser comparados em termos de esforço e risco.

"Realmente quero pensar, quero acreditar que a direção do campeonato pensa que isso é o melhor para o campeonato, para a popularidade do campeonato", disse o piloto da Aprilia.

"Não compartilho dessa ideia, essa é a minha opinião. Acredito que não é a solução, o risco vai ser muito alto."

"Acredito que 44 largadas na MotoGP são demais. Dizem que vai ser o mesmo tempo de pista, que nada vai mudar."

"Isso é uma merda, porque o TL4 não é o mesmo que uma corrida onde são distribuídos pontos."

"Mas vamos tentar, temos que nos adaptar ao campeonato. Eles escolhem o que querem e nós temos que nos adaptar. Talvez seja uma boa solução."

Espargaró admitiu que não estava contente com algumas das coisas que foram ditas na coletiva de imprensa e adicionou:" Prefiro não comentar nada sobre a coletiva."

"Tiveram muitas coisas que eu não gostei na coletiva de imprensa, então eu prefiro ficar calado."

"De qualquer forma, tenho muito trabalho a fazer neste fim de semana, sinto muita dor no tornozelo [por conta do acidente em Silverstone]. Então, quero estar relaxado."

