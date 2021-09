MotoGP: Bagnaia voa em Aragón e conquista pole position

Francesco Bagnaia foi o grande nome do sábado da MotoGP em Aragón. O italiano cravou 1min46s332 durante o Q2, desbancando Jack Miller e Fabio Quartararo, que chegou a ter a pole provisória durante a sessão.

Esta foi a segunda pole de 2021 de Bagnaia e marcou também a 50ª da Ducati na categoria rainha.

Marc Márquez abrirá a segunda fila, seguido de Jorge Martin e Aleix Espargaró. Valentino Rossi não passou do Q1 e será o penúltimo do grid.

O Treino

No Q1 Johann Zarco foi o mais veloz, com 1min47s293. Além dele, Brad Binder também avançou para o Q2, ficando a 0s051 do francês. Valentino Rossi foi o penúltimo, o que significou que o 'Doutor' será o penúltimo no grid, à frente apenas de Jake Dixon.

Os pilotos que fizeram parte do Q2 foram: Fabio Quartararo, Aleix Espargaró, Joan Mir, Francesco Bagnaia, Jack Miller, Jorge Martín, Pol Espargaró, Marc Márquez, Takaaki Nakagami, Enea Bastianini, Zarco e Binder.

Após Marc Márquez, Bagnaia e Martin se revezarem na ponta nos primeiros minutos, Quartararo assumiu a ponta com 1min46s727.

Como normalmente acontece, na metade da sessão de 15 minutos todos foram para os boxes antes da tentativa decisiva.

Bagnaia tirou quase meio segundo de Quartararo, se colocando como pole provisório em 1min46s322. O francês abortou volta rápida logo em seguida, deixando para tentar subir para a pole em uma última tentativa.

Mir e Márquez se estranharam na curva 1, com os dois pilotos sem chances de melhorar suas marcas e abreviando o final do treino

Restou Quartararo a missão de tomar a pole de Bagnaia, mas sem sucesso. Bagnaia confirmou a pole, com Miller em segundo e Quartararo em terceiro. Márquez abrirá a segunda fila.

A largada para o GP de Aragón será neste domingo, às 9h, horário de Brasília.

Grid de largada

