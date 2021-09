A MotoGP finalizou o calendário de 2021, confirmando o cancelamento do GP da Argentina e anunciando o nome da segunda corrida de Misano.

O calendário de 2021 foi fortemente afetado pela pandemia, com o cronograma original publicado no início do ano passando por uma série de revisões.

Ao longo do ano, corridas na Tailândia, Malásia, Austrália, Japão e Finlândia foram canceladas, enquanto o GP da Argentina - originalmente previsto para acontecer em abril - foi adiado indefinidamente.

A MotoGP e a FIM confirmaram o cancelamento do evento sul-americano pelo segundo ano consecutivo, embora a sua corrida nunca tenha sido uma perspectiva realista em 2021.

Após o cancelamento das corridas do Pacífico, a MotoGP marcou o GP das Américas em Austin para o início de outubro, enquanto adicionava uma segunda corrida em Portugal em novembro.

Uma segunda prova em Misano também foi adicionada ao cronograma para ocupar a vaga de 24 de outubro desocupada pelo GP da Malásia.

A MotoGP anunciou que o evento será conhecido como Emilia Romagna e Made in Italy GP.

A temporada terminará em 14 de novembro em Valência, antes do primeiro teste oficial da temporada de 2022 começar em 18-19 de novembro em Jerez.

"O calendário final para o Campeonato Mundial FIM de MotoGP de 2021 pode agora ser confirmado", dizia um comunicado. “A temporada de 2021 compreenderá um total de 18 GPs, sem mais eventos a serem adicionados.

“A FIM, IRTA [Associação Internacional de equipes de corrida] e a Dorna Sports lamentam, portanto, confirmar o cancelamento do GP da Argentina por motivo de força maior.”

“O evento foi adiado anteriormente, mas a atual pandemia de Covid-19, restrições logísticas e danos anteriores à infraestrutura obrigaram o cancelamento.”

"A MotoGP espera voltar à Termas de Rio Hondo em abril de 2022 para saudar os incríveis fãs que vêm de toda a América do Sul para o local, com todas as partes trabalhando para estender a colaboração por mais anos.”

A decisão da MotoGP de seguir em frente com a corrida nos Estados Unidos ocorre em meio a uma terrível situação da Covid-19 em Austin, com hospitais excedendo a capacidade devido a um forte aumento de infecções.

10-12 setembro GP de Aragón Aragón 17-19 setembro GP de San Marino Misano 1-3 outubro GP das Américas Circuit of the Americas 22-24 outubro GP da Emilia Romagna Misano 5-7 novembro GP de Algarve Portimao 12-14 novembro GP de Valência Circuit Ricardo Tormo

