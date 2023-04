Carregar reprodutor de áudio

A corrida sprint da MotoGP na Argentina teve Brad Binder, que largou de 15º, como vencedor em uma prova recuperação fantástica somado a um grande trabalho de defesa em relação à pressão feita por Marco Bezzechi.

O pódio foi formado por Binder, Bezzechi e Luca Marini. O pole Alex Márquez não conseguiu segurar a vantagem e terminou a corrida em quinto. Francesco Bagnaia, atual campeão e líder do campeonato, foi o sexto e Fabio Quartararo, nono.

A corrida

Na largada, Franco Morbidelli conseguiu um ótimo começo e foi para cima de Alex Márquez com tudo. O espanhol da Gresini não conseguiu segurar durante toda a volta e o piloto da Yamaha assumiu a liderança saindo de P15. Lá no fundo, Joan Mir caiu antes de chegar à volta dois.

O P1, contudo, foi passando de 'mãos em mãos': Brad Bider conquistou a ponta deixando Morbidelli para trás. Márquez, pole, não conseguiu segurar a vantagem e caiu para quarto ainda no início da prova.

Já na reta final da sprint, Aleix Espargaró perdeu o controle da moto e acabou caindo sozinho, abandonando a corrida. Enquanto isso, a turma da frente seguia na briga pelo 'pódio', com Bezzechi, Morbidelli e Marini colados um no outro.

A última volta foi de tirar o fôlego com Bezzechi pressionando e Binder 'fechando a casinha' para manter o P1 e vencer a corrida.

