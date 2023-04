Carregar reprodutor de áudio

A MotoGP corre na Argentina neste fim de semana e terá Alex Márquez, piloto da Gresini, largando na pole tanto da corrida sprint que acontece na tarde deste sábado, quando na prova principal do domingo.

A primeira pole do espanhol na categoria rainha aconteceu com uma moto reserva após a principal pegar fogo ainda no Q1. Completam a primeira fila: Marco Bezzechi e Francesco Bagnaia.

Q1

Os oito pilotos que disputavam duas vagas para o Q2 eram: Alex Márquez, Brad Binder, Joan Mir, Fabio Quartararo, Fabio Di Giannantonio, Jack Miller, Raul Fernandez, Augusto Fernandez. Logo no começo da sessão, antes mesmo de abrir uma volta rápida, Fabio Quartararo se desequilibrou e foi para a brita.

Mesmo com a queda, o francês e Alex Márquez foram os dois nomes que ditaram os ritmos e disputaram as duas vagas para o Q2. Ao fim da sessão, o espanhol errou, caiu sozinho e sua moto começou a pegar fogo até ser apagado com a ajuda dos marshalls. Por conta disso, a presença do piloto da Gresini no Q2 era dúvida - uma vez que ele precisou retornar aos boxes de carona.

Q2

Zarco começou com o melhor tempo ao fazer 1:46.834 sendo seguido por Maverick Viñakes e Franco Morbidelli na primeira rodada de tomada de tempos. O líder da temporada, Francesco Bagnaia fez apenas voltas 'altas' e fechou sua primeira participação com apenas o oitavo melhor tempo.

Na segunda rodada de tentativas, Aleix Espargaró e Franco Morbidelli travaram uma briga 'pessoal' com o piloto da Yamaha assumindo a pole provisoriamente com 1:45.982. Alex Márquez, que foi para a sessão com uma moto reserva, mais ao fim, pulou para o P2 e mostrou que também estava apto para a disputa. Quartararo que abria a segunda fila caiu para oitavo.

Já na bandeirada, Bagnaia, que não vinha tendo uma boa classificação, conseguiu fechar o Q2 em terceiro. Márquez superou Morbidelli com uma volta voadora, cravou 1:43.881 e ficou com a pole.

