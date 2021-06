MotoGP cancela GP do Japão e remarca etapas de Austin e Tailândia

Categoria rainha da motovelocidade mundial, a MotoGP anunciou, nesta quarta-feira (23), mudanças em seu calendário para a temporada deste ano. Assim, em 2021, não será realizado o GP do Japão, em Motegi. Além disso, há alterações nos GPs de Tailândia e Américas.

As novidades foram realizadas pela Federação Internacional de Motociclismo (FIM), que deu mais detalhes sobre o cancelamento da etapa japonesa. “A FIM, a IRTA (Associação Internacional das Equipes de Corrida) e a Dorna (organizadora da MotoGP) precisam confirmar o cancelamento do GP do Japão. A pandemia de Covid-19 e as complicações de viagens e restrições logísticas fazem com que não seja possível confirmar o evento neste momento."

“O Mundial de Motovelocidade está ansioso para voltar a correr diante dos fãs japoneses na corrida de casa deles, em 2022”, completou o órgão máximo do motociclismo, sem dar maiores informações.

No caso do GP das Américas, disputado em Austin, a remarcação veio após a etapa ter sido inicialmente adiada por causa do descontrole da pandemia nos Estados Unidos. Agora, com a Covid-19 controlada no país, a prova vai para 3 de outubro, data que era do Japão. Por isso, o GP da Tailândia teve a data modificada em uma semana e agora vai acontecer em 17 de outubro. A próxima etapa será realizada neste fim de semana, em Assen, na Holanda.

GP da Argentina

O comunicado da FIM desta quarta não faz menção à etapa sul-americana, cuja confirmação está pendente. Além da pandemia, outro fator que pode 'pesar contra' a realização da corrida de Termas do Río Hondo é o incêndio ocorrido em grande parte do circuito em fevereiro.

VEJA O CALENDÁRIO ATUALIZADO DA MOTOGP 2022:

Data Local 28 de março Losail 4 de abril Losail 18 de abril Algarve 2 de maio Jerez 16 de maio Le Mans 30 de maio Mugello 6 de junho Barcelona 20 de junho Sachsenring 27 de junho Assen Assen 8 de agosto Red Bull Ring 15 de agosto Red Bull Ring 29 de agosto Silverstone 12 de setembro Aragón 19 de setembro Misano 3 de outubro Austin 17 de outubro Buriram 24 de outubro Phillip Island 31 de outubro Sepang 14 de novembro Valência

