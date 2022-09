Carregar reprodutor de áudio

Fabio Quartararo respira, levemente, aliviado após ver a vantagem no Mundial de MotoGP aumentar relativamente após o GP do Japão realizado neste fim de semana. A queda do italiano, Francesco Bagnaia, na última volta da corrida enquanto tentava atacar o francês deixou o atual campeão mundial em uma situação mais confortável do que quando chegou até Motegi.

A diferença entre os dois que era de apenas dez pontos cresceu para 18 após a corrida na madrugada deste domingo. Além disso, o piloto da Yamaha viu sua estrela brilhar ainda mais em relação aos rivais diretos na busca pelo título, Aleix Espargaró, terceiro colocado, teve problemas antes mesmo da largada.

O piloto da Aprilia precisou trocar de moto após a volta de apresentação e começou a prova no fim do grid, com isso, o espanhol não pontuou e manteve a distância para Quartararo em 25 pontos - uma vitória.

Confira a situação do Mundial de Pilotos após o GP do Japão

