Marc Márquez, piloto hexacampeão da MotoGP, venceu a edição de 2024 do GP de Aragón, quebrando a seca de 1043 dias sem vencer na categoria rainha. A última vitória de Márquez, antes da corrida em terras espanholas neste ano, foi no GP da Emilia Romagna de 2021, no circuito de Misano, no dia de 24 de outubro.

O mundo, seja na política, saúde, esporte ou automobilismo, era diferente, com agora multicampeões sem nenhum título e idolos já aposentados ainda no auge, além de disputas acaloradas em diversas categorias. Confira algumas coisas que estavam acontecendo e outras que ainda eram distantes:

COVID-19 ainda estava em estágio pandêmico

Em outubro de 2021, a COVID-19 ainda afetava o mundo. No Brasil, foi o mês em que atingiu a triste marca de 600 mil mortos pela doença, que estava em recuo de casos e de óbitos, em meio a campanha de vacinação geral da população. A declaração do fim da pandemia pela Organização Mundial da Saúde (OMS) aconteceu em maio de 2023.

Pecco Bagnaia ainda não era campeão da MotoGP

O bicampeão e atual defensor do título da categoria rainha, Francesco Bagnaia, ainda não tinha conquistado o título da MotoGP e tinha recém conquistado a primeira vitória no GP de Aragón, na Espanha.

Em 2021, Bagnaia tinha mudado para a equipe de fábrica da Ducati e estava conquistando boas performances, incluindo uma sequência de pole positions, que incluíria o fatídico GP da Emilia Romagna e que resultou em um acidente marcante.

Fabio Quartararo foi coroado campeão no GP da Emilia Romagna

O piloto francês Fabio Quartararo, que corria com a equipe de fábrica da Yamaha, conquistou o campeonato da MotoGP na corrida em Misano, o primeiro de um piloto da França na história da categoria rainha.

A corrida, vencida justamente por Marc Márquez, estava sendo liderada por Bagnaia até uma das últimas voltas, quando se acidentou e teve que abandonar, cravando o título de Quartararo, que conseguiu chegar na quarta colocação.

Fórmula 1 estava pegando fogo...

Enquanto isso, na categoria de carros com maiores holofotes, o atual tricampeão Max Verstappen era o desafiante pelo título da F1, disputando ponto a ponto com o então defensor da taça, Lewis Hamilton, que chegou até a última corrida da temporada empatado com o piloto da Red Bull.

No dia 24 de outubro, estava acontecendo o GP dos Estados Unidos, que foi vencido pelo piloto holandês e que aumentou em 12 pontos a vantagem para o heptacampeão da F1, que ainda conquistou a volta mais rápida em Austin, no Texas.

...e antigos campeões estavam no final da carreira

No grid de 2021 da F1, ainda estavam correndo pilotos que iriam aposentar no mesmo ano ou no ano seguinte. Entre os nomes no final da carreira estava Sebastian Vettel, tetracampeão pela Red Bull em 2010, '11, '12 e '13, e que estava correndo pela Aston Martin. O piloto alemão anunciaria a aposentadoria em 2022, sua última temporada na categoria.

Outro campeão que estava no fim de carreira, mas que acabou aposentando ainda em 2021, foi Kimi Räikkönen. O finlandês foi o último campeão da Ferrari até hoje, conquistando o título da F1 em 2007. A última temporada de Räikkönen, com vinte anos na categoria, foi na Alfa Romeo.

Jogos Olímpicos e Argentina ainda sem tri da Copa

Tinha acontecido, atrasado, os Jogos Olímpícos de Tóquio 2020, que aconteceram entre 23 de julho e 8 de agosto de 2021, com os atletas brasileiros conquistando 21 medalhas no total, o maior número na história do esporte olímpico do Brasil.

Já no futebol, a Argentina ainda era bicampeã da Copa do Mundo e o, então cinco vezes Ballon d'Or (Bola de Ouro), Lionel Messi, ainda não tinham conquistado um título pela seleção argentina. Apesar disso, foi o ano da conquista da Copa América 2021, em pleno Maracanã, contra a seleção brasileira por 1 a 0.

FERRARI DÁ AULA E LECLERC VENCE, COM PIASTRI P2 E NORRIS P3! Verstappen é SÓ P6. O DEBATE de MONZA

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Colapinto na F1. E DRUGO? Bortoleto/Audi, 'DECISÃO' em Monza, RBR TENSA, Norris e + | Tiago Mendonça

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!