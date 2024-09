O acidente entre Álex Márquez e Pecco Bagnaia foi o assunto do GP de Aragón da MotoGP, mesmo com a vitória inédita de Marc Márquez. Os dois pilotos colidiram e acabaram no chão faltando cinco voltas para o fim da etapa.

O competidor da moto #73 manteve a velocidade para não perder o duelo, enquanto o italiano tentou ultrapassá-lo, mas acabou fechando a linha, o que causou o acidente grave.

Após a corrida, ambos se culparam mutualmente. Inclusive, o atual bicampeão mundial disse que o irmão mais novo de Marc Márquez "não parou de acelerar até o derrubar" e que "é preocupante que haja pilotos que fazem certas coisas".

Álex, por sua vez, disse que se alguém poderia ter evitado o acidente, essa pessoa teria sido Pecco. O piloto defendeu que não tinha a melhor visão naquele momento do acidente.

Apesar disso, os comissários definiram que nenhum dos dois era culpado pelo acidente e não aplicou nenhuma sanção a eles, fazendo com que os competidores resolvessem a situação internamente no caminhão da Ducati.

Porém, a situação não terminou por aí! O incidente ainda está sendo debatido e segue sendo assunto, tendo, inclusive, novas declarações feitas por Márquez.

"Depois de ver algumas declarações, gostaria de explicar o seguinte: jamais causaria deliberadamente uma colisão com outro piloto, nem aceitarei ser acusado disso, não combina com o meu DNA, nem com o deste esporte", escreveu em suas redes sociais.

"Todos podem acreditar em uma versão ou outra. O mais importante para mim é a conversa que tive ontem com o Pecco e, da minha parte, o assunto está resolvido. Agora é hora de descansar e recuperar o corpo para estar 100% em Misano".

