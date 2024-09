Francesco Bagnaia criticou Álex Márques por sua colisão no GP de Aragón da MotoGP, alegando que o piloto da Gresini Ducati "não parou de acelerar até me jogar para fora".

A vitória de Marc Márquez dominou as manchetes na Espanha no domingo, mas a briga entre seu irmão mais novo, Álex, e Bagnaia também foi um dos principais pontos de discussão após a corrida. Álex Márquez colidiu com o piloto da Ducati de fábrica a seis voltas do final, quando eles estavam lutando pelo último lugar no pódio, com o contato na Curva 13 fazendo com que ambos saíssem da corrida.

Bagnaia ficou preso embaixo da Gresini GP23 enquanto ela deslizava para fora da pista, antes de ser solto da prensa quando a moto voou sobre ele na brita.

O acidente o deixou com o pescoço dolorido devido ao impacto, mas, milagrosamente, nenhum dos dois sofreu ferimentos graves. Após o incidente, Bagnaia e Márquez foram convocados separadamente ao escritório da Direção de Corrida e, após apresentarem suas opiniões, ambos foram inocentados de qualquer irregularidade.

Mas, em sua entrevista após a corrida, Bagnaia colocou a culpa firmemente em Álex, descrevendo as ações do espanhol como "perigosas".

Ele disse: "Não é que eu tenha que explicar muitas coisas. A dinâmica é o que é. É preocupante o fato de haver pilotos que fazem certas coisas. Quando eu estava por dentro, senti uma pancada no acelerador, e ele não parou de acelerar até me jogar para fora".

"O pior de tudo, o que me deixa mais irritado, são os dados. A telemetria revela que, após o contato, [Álex Márquez] passou de uma aceleração de 40% para 60%. É perigoso correr com alguém que faz essas coisas".

"Normalmente, tenta-se evitar o contato, embora os dados mostrem que há pessoas que não veem as coisas dessa forma".

A colisão foi particularmente cara para Bagnaia no contexto da batalha do campeonato, pois ele perdeu ainda mais terreno para o rival Jorge Martín, com o piloto da Pramac terminando em segundo lugar e aumentando sua vantagem para 23 pontos.

Álex Márquez, por sua vez, argumentou que não conseguiu ver Bagnaia de sua posição depois que ele o ultrapassou para ficar em terceiro.

Ele acredita que o ônus de evitar uma colisão recaiu sobre seu rival. "Nada vai mudar o que aconteceu. Se alguém podia evitar o contato, era ele, que sabia que eu estava lá. Eu não sabia que [Bagnaia] estava do lado de fora", disse o piloto de 28 anos.

"A única coisa que eu disse aos membros da direção de prova é que, se ele tivesse deixado um pouco mais de espaço entre nós e não tivesse ido para o lado de dentro, nada teria acontecido", acrescentou.

Bagnaia ficou chateado com o fato de que, além do acidente em si, Álex não fez nenhum esforço para se desculpar pelo que aconteceu logo após a corrida.

No entanto, o Motorsport.com apurou que, algumas horas depois, quando as coisas já tinham esfriado, os dois pilotos se encontraram, em particular, em um caminhão da Ducati para esclarecer as coisas entre eles.

O encontro foi apenas entre os dois pilotos e não envolveu nenhum outro membro da equipe, durando menos de cinco minutos, nos quais eles trocaram suas versões dos acontecimentos.

A reunião ocorreu depois que os dois conversaram com o gerente geral da Ducati, Gigi Dall'igna.

Alex Marquez, acidente na Gresini Racing Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

