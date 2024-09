A vitória de Marc Márquez após jejum de quase 1000 dias foi o grande foco do GP de Aragón de MotoGP. Porém, o evento abriu espaço para outra polêmica: o acidente entre Pecco Bagnaia e Álex Márquez, que tiveram um contato antes das cinco últimas voltas da etapa.

A situação, inclusive, foi colocada em investigação pela direção de prova quase no mesmo minuto. Agora, diversos pilotos deram sua opinião sobre o assunto, entre eles, Maco Bezzecchi, que não teve medo em cutucar Márquez.

"Acho que está claro para todos aqueles que já andaram de moto pelo menos uma vez que quando você comete um erro e abre demais, quase fora da pista, e aí você volta, tem que ver quem vem".

"Temos muitas maneiras de saber se há alguém perto de nós. Então, se você sabe que alguém está se aproximando e comete um erro, você precisa olhar por cima do ombro".

Bezzecchi ainda defende que seria "impossível" que Álex não tenha visto Pecco se aproximando rapidamente, isso porque a posição do italiano estava muito 'óbvia' na pista.

"Mas também está claro que quando Pecco o ultrapassou antes de passar ao lado, era impossível que Alex não o tivesse visto. Ou ele é cego ou não quis vê-lo", pontuou Bezzecchi.

