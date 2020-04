O primeiro impacto do calendário da temporada 2020 da MotoGP foi o Catar, após o país impor restrições de quarentena a viajantes italianos ou com passagem pelo país. Apesar disso, as provas da Moto2 e Moto3 foram realizadas porque ambos os campeonatos já estavam no país para suas pré-temporadas.

Logo em seguida, o GP da Tailândia foi adiado para 04 de outubro, após o país proibir eventos de grande público. E, com o adiamento oficial do GP das Américas, a MotoGP divulgou um novo calendário mudando a prova para 15 de novembro, como a penúltima etapa da temporada. Tudo devido a epidemia do coronavírus.

No momento, a temporada está marcada para confirmar em 19 de abril na Argentina, mas, após o cancelamento da etapa do Mundial de Motocross, que seria realizado na próxima semana no país, deixou a etapa da MotoGP em Termas de Río Hondo como dúvida.

Em entrevista à emissora Catalunya Radio, o CEO da Dorna Sports, Carmelo Ezpeleta, está analisando a possibilidade de começar a temporada mais cedo que o marcado - apesar de admitir que não seria "algo fácil".

"Estamos considerando a possibilidade de fazer o GP do Catar da MotoGP, que não foi realizado em Losail. Poderia ser em qualquer lugar", disse. "Mas, no momento, não temos nada definido. Seguimos o planejamento dia-a-dia e mudamos as datas quando os organizadores afirmam que não podem realizar a corrida. Foi assim com Catar, com Tailândia e agora com Austin".

"No momento, a Argentina fica, mas precisamos garantir que, caso viajemos para lá, que a corrida vai acontecer. Se for dúvida, preferimos adiar e deixar para o final do ano".

Ezpeleta já havia falado da ideia de levar a temporada até dezembro, com corridas com portões fechados também em consideração.

Recentemente, o presidente da Federação Internacional de Motociclismo, Jorge Viegas, sugeriu a possibilidade de etapas duplas para atingir o mínimo de 13 GPs, cláusula do contrato com a Dorna. Ainda não há uma possível sede para o GP do Catar, mas surgem especulações de que a pista de Sepang, sede da prova da Malásia, pode ser uma das candidatas.

Qualquer prova antes da Argentina precisa ser realizada após 03 de abril, dia que chega ao fim a quarentena da Itália, mas ainda não é certo qual seria o nível de colaboração das autoridades da Malásia em permitir milhares de europeus entrando no país, com a previsão da epidemia do Covid-19 apenas piorar nas próximas semanas.

No último final de semana, Ezpeleta confirmou que a pista de Losail não entrará mais no calendário desse ano, porque o circuito passará por reformas para receber o GP de 2021.

