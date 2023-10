Marc Márquez conquistou seis títulos do Campeonato Mundial de MotoGP em sete anos e tem um status de estrela sem igual no grid atual. Com um dos 'currículos' mais impressionantes da história, o espanhol inevitavelmente colocou a Honda no centro das atenções ao longo de sua carreira, seja no auge de sua glória (até 2019) ou afastado da briga pelo título, ou mesmo dos pódios, desde sua lesão em 2020.

Nos últimos três anos, o espanhol continuou sendo o piloto mais bem pago do campeonato, com base em um contrato excepcional assinado no início de 2020 e que abrange as temporadas de 2021 a 2024.

Foi esse contrato que o espanhol decidiu romper há alguns dias, um pedido prontamente aceito pela Honda. Cansado das grandes dificuldades que encontrou a bordo da RC213V, Márquez decidiu encerrar o vínculo com a fabricante japonesa e tentar relançar sua carreira a bordo de uma Ducati satélite. Ele se juntará à equipe Gresini Racing, onde seu irmão, Alex Márquez está pilotando uma moto um ano mais velha que a dos pilotos oficiais da marca.

Em uma longa entrevista para o podcast moto.it, Paolo Ciabatti, diretor esportivo da Ducati, fala sobre a gênese dessa transferência histórica.

"Os rumores já estavam circulando no paddock há algum tempo", explica ele. "Não é normal que uma empresa como a Honda, e como a HRC, se encontre em uma situação como essa. Mas pensar que, ao ter que reconstruir seu projeto de MotoGP, eles poderiam abrir mão de um piloto de ponta como Marc, me deixou perplexo."

Se ele realmente não acreditava nisso, é também porque Paolo Ciabatti não estava envolvido nessas discussões, já que a Gresini Racing, assim como a VR46, são duas equipes que escolhem seus pilotos por conta própria, sem que eles estejam sob contrato com o fabricante.

"Marc chegou a um acordo com a equipe Gresini depois, imagino, de conversar longamente com seu irmão, que já está na equipe. Acho que Marc deve ter feito uma boa avaliação do potencial das motos, que são as mesmas do ano passado, depois de ver o que seu irmão e os outros pilotos fizeram", acrescentou.

Ciabatti disse que estava orgulhoso por um piloto de tal calibre ter "decidido correr de graça para uma equipe independente", e foi imediatamente questionado pelo jornalista sobre o termo que acabara de usar.

O diretor esportivo da Ducati continuou explicando que não acreditava que o espanhol receberia um salário: "Até onde eu sei, esse é o caso, mas repito: Eu não sei. Você teria que perguntar à equipe Gresini ou perguntar a ele mesmo se eles querem dizer, mas me parece que ele está correndo por praticamente nada."

"Certamente a equipe Gresini não pode pagar um piloto com as quantias que Marc Márquez estava acostumado a receber. Portanto, seja qual for a situação, estamos falando de algo completamente diferente. O fator econômico não foi o que guiou essa escolha", acrescenta o italiano.

"Desse ponto de vista, devemos nos orgulhar por ele considerar a Ducati a melhor moto para voltar a ser um piloto competitivo e que gosta de correr, que é o que ele declarou", continua Paolo que, no entanto, não esconde que a chegada do espanhol é uma reviravolta dentro de um grupo que já tinha seus principais pilotos, três dos quais ocupam atualmente os primeiros lugares do campeonato.

Foto de: Alexander Trienitz Paolo Ciabatti, Diretor Esportivo da Ducati Corse

"De um certo ponto de vista, não havia essa necessidade de integrar um elemento adicional de competitividade porque me parece que, no momento, a Ducati já é competitiva o suficiente para os pilotos que tem", enfatiza ele, ciente da gestão interna que isso implicará.

"Mas, como em qualquer situação, você também precisa olhar para o lado positivo", acrescenta, "e acho que esse é mais um ponto de referência para nossos pilotos mostrarem o quanto são fortes e encontrarem motivação adicional para serem ainda mais competitivos."

Apesar disso, Paolo Ciabatti acrescenta que a Ducati estava determinada a não restringir a equipe Gresini nesse movimento excepcional. "Contratualmente, é apenas com a Pramac que temos a possibilidade de escolher os pilotos, com o acordo deles. Seja bom ou ruim, os contratos da VR46 e da Gresini não incluem nossa aprovação ou o fato de que eles precisam nos consultar."

"Posteriormente, é verdade que eles nos informaram quando as negociações pareciam ter entrado em uma fase mais quente, aproximando-se de uma possível conclusão. "Dito isso, como não teríamos tido a oportunidade de dizer sim ou não de qualquer forma, já que isso não estava em nossas faculdades, entendemos que essa era uma oportunidade única para a Gresini."

"Quando na história você pode ver uma equipe independente atrair um piloto oito vezes Campeão do Mundo com, digamos assim, custos muito razoáveis? Do ponto de vista da equipe Gresini, esta é uma oportunidade única e não teria parecido certo dizer a alguém que teve essa oportunidade para desistir de qualquer maneira."

