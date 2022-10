Carregar reprodutor de áudio

A chuva ajudou a entregar um GP da Tailândia emocionante, e com importantes implicações para o Mundial da MotoGP. Com apenas três corridas e 75 pontos em jogo na reta final, líder e vice-líder estão separados por apenas dois pontos após mais um pódio de Francesco Bagnaia e uma performance irreconhecível de Fabio Quartararo.

Largando da quarta colocação, Quartararo teve uma corrida apagada, caindo para fora da zona de pontos já nos primeiros metros e terminando apenas na 17ª posição, sem pontuar pela segunda vez nas últimas três provas.

E com Bagnaia terminando em terceiro, fazendo seu oitavo pódio nas últimas 12 corridas (incluindo seis vitórias), a diferença entre os líderes do Mundial cai para apenas dois pontos: 219 x 217.

Mesmo com uma corrida complicada, Aleix Espargaró também aproveitou a performance ruim para reduzir a diferença, chegando a 199 pontos e ficando a apenas 20 do francês da Yamaha.

A MotoGP tira uma semana de folga e retoma as atividades da temporada 2022 entre 14 e 16 de outubro com o retorno do GP da Austrália, a primeira passagem por Phillip Island desde 2019, sendo a antepenúltima corrida do ano. No Motorsport.com você acompanha a cobertura completa da principal categoria da motovelocidade mundial.

Confira a situação do Mundial de Pilotos da MotoGP após o GP da Tailândia:

Confira a situação do Mundial de Equipes da MotoGP após o GP da Tailândia:

Confira a situação do Mundial de Construtores da MotoGP após o GP da Tailândia:

Posição Chassi Pontos 1 Ducati 391 25 16 20 25 20 25 25 25 20 20 25 25 25 25 25 25 20 - - - 2 Aprilia 235 13 7 25 6 16 16 16 16 11 13 16 20 10 16 16 9 9 - - - 3 Yamaha 224 7 20 8 9 25 20 13 20 25 25 - 8 20 11 2 8 3 - - - 4 KTM 206 20 25 10 4 11 6 8 9 8 9 11 10 9 8 13 20 25 - - - 5 Suzuki 138 10 11 16 20 13 10 - - 13 - 8 9 8 9 7 - 4 - - - 6 Honda 124 16 4 4 10 10 13 10 8 6 - 4 3 2 6 4 13 11 - - -

VÍDEO: Grid de largada para o GP de Singapura de F1

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura durante nossos programas. Não perca!

Podcast #197 - Na berlinda, qual será o futuro de Ricciardo e Schumacher?

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: