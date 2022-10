Carregar reprodutor de áudio

Johann Zarco revelou que a Ducati deu instruções para que todos os seus pilotos tomassem cuidado enquanto lutavam contra o piloto que tem as esperanças do título da MotoGP de 2022, Francesco Bagnaia.

Zarco terminou o GP da Tailândia deste domingo em quarto, depois de pressionar Bagnaia nas últimas partes pelo último lugar do pódio.

O piloto da Pramac foi cuidadoso na forma como abordou a batalha, já que Bagnaia é a principal esperança de campeonato da Ducati e agora está apenas dois pontos atrás de Fabio Quartararo, depois que o piloto da Yamaha teve dificuldades para chegar em 17º.

Não tendo visto nenhuma maneira limpa de ultrapassar Bagnaia, Zarco recuou para terminar em quarto.

Mas Zarco revelou que desde o GP de San Marino, a Ducati instruiu todos os seus pilotos a não lutar muito contra Bagnaia por posições que não eram vitórias ou pódios.

"Está claro. Eu posso ser incisivo com Marc [Márquez], menos incisivo com Pecco”, disse Zarco ao Canal+, da França.

“A pista realmente secou nas últimas cinco, quatro voltas, e era tarde demais para pensar em vencer. Mas ainda assim... Quanto mais cedo eu conseguisse passar Pecco, talvez eu poderia tentar alguma coisa do [Miguel] Oliveira.

“Mas como havia realmente apenas uma linha e quando saímos a moto escorregou, bem, ainda era complicado. Duas voltas se passaram, e duas voltas antes do final vimos que a vitória não estava lá.

“Então, foi bom jogar com inteligência. Estas são as condições em que busco a vitória, porque me sinto confortável nessas condições.

“Esperava que secasse um pouco mais cedo, porque no início, com muita água, foi muito complicado, não se pode ver o piloto da frente, por isso mesmo se frear tarde..., mas você também não quer causar um desastre.

“E foi isso que foi complicado em combate. Foi um bom fim de semana e uma boa corrida, porque o quarto lugar em condições como esta é difícil, mas é bom terminar com pontos, um bom lugar e quase um pódio.

“Desde Misano, temos algumas instruções de corrida, difíceis de aplicar quando não estamos lutando com Pecco, e até agora não era o caso.

“Mas hoje foi o caso, e para uma vitória a Ducati não bloqueia nada; para outros lugares que não o pódio, sim, damos a vantagem ao Pecco. Mas aqui, nestas condições, era a vitória que tínhamos que almejar. A quarta colocação é muito boa.”

O diretor da Ducati foi visto indo direto para a garagem da Pramac após a corrida, com Zarco dizendo que o diretor geral da marca, Gigi Dall'Igna, achou sua decisão de não forçar o terceiro lugar com Bagnaia como "cavalheiresco".

“Falta o campeonato, já perdi muitas corridas [para marcar pontos], e como posso dizer... Gigi estava muito emocionado.

“Ter saído do pódio ele achou muito cavalheiresco da minha parte. Mas vimos que eu estava à vontade, mas assim que saíamos da linha [de corrida] tornou-se arriscado e teria sido uma pena cometer um grande erro.

"Então é isso. Fui claramente bem recebido pela Ducati, eles disseram um grande obrigado.”

