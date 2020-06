Após muita expectativa, a MotoGP divulgou a primeira parte de seu calendário revisado para a temporada 2020. A categoria confirmou até o momento a realização de 13 provas entre julho e novembro, sendo sete delas na Espanha.

A temporada irá começar na segunda metade de julho com duas provas consecutivas na Espanha. Primeiro, o GP da Espanha em 19 de julho no circuito de Jerez, seguido do GP de Andaluzia no dia 26 e no mesmo local.

A terceira etapa será o GP da República Tcheca em Brno, em 09 de agosto, antes de mais uma rodada dupla, dessa vez na Áustria, no Red Bull Ring, em 16 e 23 de agosto, criando o primeiro de três blocos de três corridas consecutivas no calendário.

Nesse momento pós pandemia, o Red Bull Ring se tornou uma peça fundamental para os campeonatos de esporte a motor, com a F1 também realizando uma rodada dupla em solo austríaco.

Depois de duas semanas de folga, as atividades serão retomadas em Misano com mais uma rodada dupla, em 13 e 20 de setembro, seguido do GP da Catalunha em 27 de setembro, fechando o segundo bloco de três provas consecutivas.

Após mais uma pausa, mais três finais de semana consecutivos, começando com o GP da França em 11 de outubro e fechando com duas provas em Aragão, em 18 e 25 de outubro.

As duas provas em Valência em 08 e 15 de novembro encerram o bloco europeu do calendário anunciado e as provas podem representar o próprio fim da temporada caso a MotoGP não consiga realizar etapas fora do velho continente.

A categoria deve decidir em julho se leva adiante as quatro provas que ainda restam no calendário e não foram canceladas - Estados Unidos, Argentina, Tailândia e Malásia.

Um comunicado da Federação Internacional de Motociclismo afirmou que a temporada não irá além de 13 de dezembro e que não terá mais que 17 etapas, incluindo a prova do Catar, onde correram apenas a Moto2 e a Moto3. Isso significa que pelo menos uma das provas na América e na Ásia pode cair porque, com a inclusão do Catar na lista, o calendário já tem 14 provas confirmadas.

Até o momento, a MotoGP cancelou oito provas da temporada 2020 - Alemanha, Holanda, Finlândia, Grã-Bretanha, Austrália, Japão, Itália e Catar (para a categoria principal).

Veja como ficou o calendário revisado da MotoGP para 2020:

Data Grande Prêmio Local 08 de março Catar - Apenas Moto2 e Moto3 Losail 19 de julho Espanha Jerez 26 de julho Andaluzia Jerez 09 de agosto República Tcheca Brno 16 de agosto Áustria Red Bull Ring 23 de agosto Estíria Red Bull Ring 13 de setembro San Marino Misano 20 de setembro Emilia-Romagna Misano 27 de setembro Catalunha Barcelona 11 de outubro França Le Mans 18 de outubro Aragão Motorland Aragon 25 de outubro Teruel Motorland Aragon 08 de novembro Europa Ricardo Tormo 15 de novembro Valência Ricardo Tormo VÍDEO: Reginaldo Leme avalia dupla da Ferrari e surpreende sobre futuro de Vettel

PODCAST Motorsport.com debate a influência de Lewis Hamilton para além das pistas

Your browser does not support the audio element.

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: