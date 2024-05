Liberty exalta “interesse” de novos fabricantes na MotoGP

O CEO da Liberty Media, Greg Maffei, disse que a empresa teve uma “manifestação de interesse” de inúmeras partes, incluindo fabricantes, após anunciar a compra da MotoGP.

No início de abril, a Liberty Media anunciou que adquiriu a Dorna Sports e a MotoGP num acordo de 4,2 bilhões de euros que espera fechar no final do ano.

O proprietário da Fórmula 1 ainda não falou sobre os planos que tem para aumentar a exposição da MotoGP, embora o aumento da presença da categoria na América tenha sido apontado como um pilar fundamental da sua aquisição.

Durante uma conferência online de investidores esta semana, o CEO da Liberty, Maffei, disse que o interesse na MotoGP de potenciais parceiros – que inclui fabricantes – tem sido significativo.

A MotoGP tem atualmente cinco fabricantes no seu grid, embora nas últimas semanas a BMW tenha manifestado interesse em potencialmente se tornar o sexto no futuro.

O recente anúncio dos regulamentos da série para 2027 também está sendo visto como uma porta de entrada potencial para novas fabricantes.

“Então, na MotoGP, após o anúncio, tivemos uma manifestação de interesse de potenciais parceiros de transmissão, fabricantes, potenciais locais, todos muito interessantes”, disse Maffei.

“Infelizmente, devido à natureza do processo regulatório, iremos formulá-los entre nós e os nossos planos.

“Mas realmente não podemos contactar e fazer nada de concreto com a equipe de gestão da MotoGP para evitar tiroteios até termos a aprovação regulamentar.

“Então, estamos elaborando planos. Temos algumas ideias realmente boas, eu acho, espero, e esperamos obter permissão para executá-las mais cedo ou mais tarde.”

A Liberty está confiante de que obterá aprovação regulatória para a aquisição da MotoGP, com o processo “progredindo” na direção certa, de acordo com Maffei.

Ele acrescentou: “Quero reiterar as qualidades atraentes deste ativo: um esporte de nível de liga global com corridas incríveis.

“Por exemplo, nas primeiras quatro corridas, 10 pilotos de sete equipes chegaram ao pódio e o tempo médio entre P1 e P2 foi de cerca de um segundo.

“Na segunda-feira foram anunciados os novos regulamentos técnicos da modalidade para o calendário de 2027.

“Eles esperam corridas ainda mais disputadas. E mais ultrapassagens utilizando esses novos regulamentos técnicos.

“O comparecimento às corridas está indo muito bem. Por exemplo, o GP de Portugal em Portimão aumentou 41% em relação ao ano anterior e o GP de Espanha em Jerez teve o maior público desde 2015.

“O esporte é incrível e a Liberty tem experiência para ajudá-los a aumentar sua exposição em todo o mundo.

“Algumas atualizações de negócios aqui. Também estamos progredindo nos registros regulatórios exigidos.

“Organizamos os compromissos de financiamento e protegemos nossa exposição cambial, e ainda esperamos fechar até o final do ano.”

