Na segunda-feira, 06 de maio, a MotoGP anunciou os detalhes do novo regulamento técnico, que será introduzido na temporada 2027. Com destaque para a mudança dos motores, com uma redução de 1000 para 850cc, as novas regras incluem também uma diminuição na dependência aerodinâmica.

Dispositivos de controle de altura também serão banidos, enquanto há também mudanças em áreas como capacidade do tanque de combustível e o sistema de concessões. O Motorsport.com compila as principais informações para você.

Tudo sobre o regulamento técnico de 2027 da MotoGP:

A classe MotoGP terá uma redução no motor de 1000 para 850cc. O diâmetro máximo do cilindro será reduzido de 81 para 75mm. Os motores serão de quatro cilindros e permanecerão sendo de quatro tempos.

Montadoras que disputarem a temporada de 2026 começarão 2027 com um ranking B no sistema de concessões. O ranking será revisado no meio da temporada 2027, levando em conta apenas os resultados daquele ano até então. Os resultados de 2026 não serão contabilizados. O sistema regular de rankeamento será retomado no fim de 2027. Novas entradas no campeonato entrarão com o ranking D.

O número de motores disponível para cada piloto será reduzido de sete para seis em uma temporada de até 20 corridas, ou de nove para sete em um calendário de 21 ou 22 GPs.

Montadoras com o ranking D no sistema de concessão também poderão usar dois motores adicionais por piloto por temporada.

A telemetria de todos os pilotos será disponibilizada para todas as equipes no final de cada sessão.

Na classe MotoGP, o número total de relações de caixa de câmbio (pares de câmbios) permitidos será reduzido para 16, mais quatro relações globais diferentes para a transmissão primária, para cada temporada.

O peso mínimo da MotoGP cairá de 157 para 153kg.

Nenhum dispositivo de ajuste de altura será permitido, incluindo dispositivos holeshot acionados apenas para as largadas.

A capacidade do tanque de combustível para os GPs será reduzido de 22 para 20 litros e de 12 para 11 litros na sprint.

A largura máxima permitida da parte alta do corpo aerodinâmico da carenagem dianteira será reduzida de 600 para 550mm. A altura máxima da extremidade traseira será reduzida de 1250 para 1150mm. O ponto mais avançado da carenagem dianteira (nariz) será movido para trás em 50mm, e a conicidade traseira dos apêndices aerodinâmicos da carenagem direita também diminuirá. Qualquer componente aerodinâmico atrás do piloto deve ser homologada como parte do corpo aerodinâmico. As montadoras poderão fazer uma atualização por temporada.

O uso de combustível 100% não fóssil está confirmado para 2027. A FIM, junto com a associação das montadoras e as fornecedoras de combustível da MotoGP esclarecerá todos os detalhes técnicos com o Grupo de Trabalho, que inclui representantes da Dorna e a associação das equipes.

