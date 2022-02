Carregar reprodutor de áudio

A temporada de estreia da nova série documental sobre a MotoGP da Amazon Prime, MotoGP Unlimited, estreará na plataforma no dia 14 de março, depois que seu primeiro trailer foi revelado nesta quarta-feira.

MotoGP Unlimited foi revelado pela primeira vez como uma produção que estava sendo trabalhada pela Amazon no início da temporada de 2021, no Catar.

No entanto, a série não foi oficialmente confirmada pela Dorna Sports até o final do ano, com seu nome oficial – MotoGP Unlimited – revelado à imprensa durante um evento nesta semana.

Desenvolvido pela produtora espanhola Media Pro, MotoGP Unlimited é a alternativa da categoria ao bem-sucedido Drive to Survive da Fórmula 1, na Netflix.

MotoGP Unlimited consistirá em oito episódios em sua primeira temporada, cada um com 50 minutos de duração.

Não se sabe muito sobre o formato, mas seu primeiro trailer ofereceu um vislumbre do que podemos esperar.

Seguindo a história do campeonato mundial de 2021, a série visa dar aos fãs um acesso sem precedentes ao paddock da MotoGP.

O trailer sugere que a série seguirá de perto a jornada de Fabio Quartararo para o título mundial de 2021 e o retorno de Marc Márquez de lesão.

A despedida de Valentino Rossi também parece ser destacada pela série, já que o nove vezes campeão mundial se aposentou da MotoGP no final de 2021.

Nomes, como o campeão mundial de 2020 Joan Mir, Aleix Espargaro da Aprilia, Francesco Bagnaia da Ducati e Alex Rins da Jack Miller Suzuki e Jorge Martin da Pramac aparecem no trailer do show.

MotoGP Unlimited também parece pronto para oferecer uma visão dos bastidores da turbulência dentro da Yamaha, já que seu relacionamento com Maverick Vinales azedou no primeiro semestre de 2021.

Ainda não está claro se todos os episódios estarão disponíveis para transmissão a partir de 14 de março, ou se a Amazon seguirá um padrão semelhante a vários de seus programas de sucesso – como The Grand Tour – no lançamento de episódios semanalmente.

Mais detalhes de MotoGP Unlimited serão revelados na quarta-feira à noite, em Madrid, antes de um evento de estreia, além de um segundo evento em Paris – com vários pilotos da MotoGP presentes.

A temporada 2022 da MotoGP começa em 6 de março no Catar, com o show lançado na segunda-feira seguinte.

