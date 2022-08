MotoGP: Enea Bastianini conquista primeira pole da carreira no GP da Áustria

Carregar reprodutor de áudio

Enea Bastianini, melhor colocado no treino livre 4 e vencedor de três corridas, conquistou a primeira pole position da carreira neste sábado (20) no GP da Áustria, disputado no Red Bull Ring, com a Ducati da equipe Gresini Racing.

A segunda colocação ficou para Francesco Bagnaia com o Top 3 sendo fechado por Jack Miller, tendo três motos Ducati nas primeiras colocações. Jorge Martin, Fabio Quartararo e Johann Zarco formam a segunda fila.

A classificação

Na primeira parte da classificação - o Q1 - onde os pilotos que não conseguiram estar entre os dez melhores tempos nos trenos livres para ir diretamente ao Q2, tentam uma vaga, o destaque ficou para uma derrapada dupla.

Quando faltavam dois minutos para o fim da sessão, Alex Márquez e Marco Bezzecchi escorregaram e caíram sozinhos exatamente no mesmo lugar, nos setores 1 e 2 da pista - que passaram por mudanças para ficar mais segura depois do acidente em 2020.

Na classificação, os irmãos Espargaró estavam avançando ao Q2 juntos até segundos antes da bandeira quadriculada ser agitada, mas no fim, passaram Aleix Espargaró com 1:29.231 e Fabio Di Giannantonio, com 1:29.350.

Q2

As Ducatis mantiveram a favoritismo durante todos os 15 minutos de sessão, com a pole alternando entre Francesco Bagnaia, Jack Miller, Enea Bastianini e o 'intruso', Aleix Espargaró. Contudo, a previsão se manteve e o italiano Bastianini levou a primeira pole para casa.

“Uma m...”: RICO PENTEADO vê NOVO MOTOR da F1 PIOR que atual e aponta INCOERÊNCIAS de novas regras

Podcast #191 – O que primeira parte da temporada da F1 em 2022 trouxe de bom e ruim?

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: