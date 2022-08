MotoGP confirma oficialmente corridas sprint em 2023

Carregar reprodutor de áudio

Nessa sexta-feira, durante o GP da Áustria, o Motorsport.com revelou que a MotoGP planejava introduzir corridas sprint no estilo da Fórmula 1 em cada fim de semana da próxima temporada, mas em uma coletiva de imprensa na manhã deste sábado, no Red Bull Ring, comandada pelo CEO da Dorna, Carmelo Ezpeleta, o presidente da FIM, Jorge Viega e o presidente da Associação Internacional de Equipes de Corrida, Herve Poncharal, oficializaram as corridas curtas.

As corridas sprint acontecerão em todos os GPs de 2023 e vão acontecer nos sábados, com a metade da distância da corrida principal e, também, valendo metade dos pontos. A MotoGP confirmou que a inclusão do novo formato na próxima temporada não vai aumentar a quantidade de tempo na pista nos fins de semana de corrida.

Acredita-se que uma sessão de treinos livres serão eliminadas e o warm-up de 20 minutos no domingo será retirado para deixar espaço para a sprint race. Como resultado, a atribuição de motores e pneus não vai mudar em relação ao que se usa atualmente.

Também se confirmou que a sprint não terá nenhuma influência na formação do grid para a corrida de domino, o que significa que a classificação vai permanecer da mesma forma. Essa é a diferença para o formato usado na F1, que usa a corrida curta como classificação, enquanto o quali principal define o grid para a corrida do sábado.

Todos os fabricantes e todas as equipes estavam a favor da proposta quando se foi falado pela primeira vez nas férias de verão.

O chefe da Tech 3, Poncharal, destacou que a MotoGP buscou ideia em outros esportes a motor para melhorar o espetáculo e disse que era "estúpido" não pensar em formar de mudar, mesmo que as corridas na MotoGP geralmente sejam consideradas emocionantes.

A opinião seguiu o comentário feito pelo presidente da FIM, que admitiu que a MotoGP "precisa de mais espectadores" e um "melhor espetáculo". Ezpeleta também disse que não considerou reduzir o tamanho do calendário para acomodar as corridas adicionais.

Quando a imprensa apresentou a ideia aos pilotos na sexta-feira, no Red Bull Ring, a reação foi mista e o atual campeão do mundo, Fabio Quartararo, a classificou como "totalmente estúpido".

Muitos pilotos também revelaram que não tinham conhecimento de nenhuma discussão sobre as corridas sprint e pensaram que iriam receber uma confirmação oficial na reunião de comissão de segurança na sexta à noite.

Francesco Bagnaia, Ducati Team race start Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

“Uma m...”: RICO PENTEADO vê NOVO MOTOR da F1 PIOR que atual e aponta INCOERÊNCIAS de novas regras Podcast #191 – O que primeira parte da temporada da F1 em 2022 trouxe de bom e ruim? ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: Spotify

Deezer

Apple Podcasts

Google Podcasts

Amazon Music