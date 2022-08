MotoGP - Rossi relembra acidente na Áustria em 2020: "Estava com medo"

Carregar reprodutor de áudio

O novo desvio da MotoGP pretende melhorar significativamente a segurança no circuito de Spielberg. Isso desativará a curva ultrarrápida à esquerda da curva 2 até a aproximação da curva 3. Se trata de uma reação grave ao acidente ocorrido no GP da Áustria em 2020.

Na nona volta, Johann Zarco e Franco Morbidelli entraram em contato na aproximação da curva 3. Ambos caíram. As motos voaram em alta velocidade pela zona de saída da pista em direção à curva 3. Ali, os primeiros pilotos já estavam dobrando a curva. As duas motos que voavam não alcançaram os, então, pilotos da Yamaha, Maverick Viñales e Valentino Rossi, por um milagre. O acidente poderia ter acabado em uma grande tragédia.

"Isso me fez pensar", admitiu Rossi em uma entrevista ao jornal il Giornale.it. "Estava consciente disso e foi a prova de que nas corridas não basta somente ter cuidado. Se você está no lugar errado, no momento errado, estão está ferrado".

"Sim, foi um momento difícil. Mas não disse que me aposentei por conta disso. Pelo contrário, nessas semanas, decidi ficar por mais uma temporada. Mas foi um acidente realmente assustador. Eu estava com medo."

Valentino Rossi, Yamaha Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"Mas a moto de Zarco estava relativamente longe. Ouvi como sua moto se quebrou. Na televisão, tudo parece um pouco atenuado. O som, a potência com que a moto foi lançada sobre Viñales me assustou muito."

"Mas a moto do Morbidelli, que me cortou, era o verdadeiro perigo para mim. Não a vi por absoluto. Tive a sensação de que era uma sombra, mas a velocidade com que passou na minha frente era gigantesca."

"Então, disse a mim mesmo: 'Vale a pena?' Voltei aos boxes muito assustado e vi meus mecânicos. Lembro de um deles, Alex, muito claramente. Eu o disse: 'Vamos, estava a três ou quatro metros.'

"Mas ele me disse: 'Viu a outra moto que passou por você?' E eu disse: 'Que outra moto?'", lembra Rossi que sabe que teve muita sorte: "Sim, então eu joguei com o coringa."

“Uma m...”: RICO PENTEADO vê NOVO MOTOR da F1 PIOR que atual e aponta INCOERÊNCIAS de novas regras

Podcast #191 – O que primeira parte da temporada da F1 em 2022 trouxe de bom e ruim?

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: