O GP da Alemanha da MotoGP, que acontece neste final de semana em Sachsenring, será um termômetro para retorno de Marc Márquez na categoria.

A pista alemã é favorável para o piloto da Honda, onde venceu nas últimas dez vezes que pisou: uma nas 125cc (2010), duas na Moto2 (2011 e 2012) e sete na categoria rainha de motovelocidade (2013-2019). O domínio de Márquez significa que, na Alemanha, ele é conhecido como 'The King of the Ring’ (O Rei do Anel).

Desta vez, porém, as circunstâncias que rodeiam o espanhol não são as mesmas de outras ocasiões. As limitações físicas que ainda carrega em decorrência da lesão sofrida no braço direito e os nove meses de inatividade tornam seu objetivo menos ambicioso.

Apesar disso, nada melhor do que Sachsenring para dar uma dose de otimismo no piloto e na Honda.

O fato da maioria das curvas do circuito serem para a esquerda (10 de 13), certamente aliviará Márquez, que sofre muito com a moto, principalmente nas curvas para a direita.

“Este ano chegamos [a Sachsenring] com uma situação diferente, mas espero que a pista nos permita ser mais competitivos do ponto de vista físico”, disse.

O espanhol, acumula duas quedas nas últimas três etapas do calendário de 2021 (Le Mans , Mugello e Montmeló), uma sequência que não ajudou a marca japonesa, que tenta ajustar uma moto particularmente crítica, cujo melhor resultado este ano é o quarto lugar de Takaaki Nakagami em Jerez.

Vencedores do GP da Alemanha da MotoGP em Sachsenring

