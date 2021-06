A Gresini Racing anunciou nesta quinta-feira (17) que vai se tornar uma equipa satélite da Ducati na MotoGP a partir de 2022, depois de fecharem um acordo de dois anos. Fabio Di Giannantonio e Enea Bastianini estão confirmados como pilotos.

A Gresini chegou à categoria rainha em 1997 com a Honda, trazendo a NSR500 para Alex Barros em 1997 e 1998.

Após três anos fora da MotoGP, a Gresini voltou em 2002 com o apoio da montadora japonesa novamente e permaneceu com a parceria até 2015.

A partir de 2015, a equipe se juntou à Aprilia e estava com a marca italiana desde então.

Em 2022, no entanto, a Gresini vai se unir à Ducati e fazer uma mudança na sua dupla de pilotos com as chegadas de Fabio Di Giannantonio e Enea Bastianini.

Lorenzo Savadori, Aprilia Racing Team Gresini Photo by: MotoGP

“É um momento muito emocionante para cada um de nós”, disse a chefe do Gresini, Nadia Padovani.

“Nos meses anteriores, nossos esforços se juntaram a um forte impulso emocional para moldar o futuro da Gresini Racing, e agora estamos imensamente orgulhosos e felizes em fazer o anúncio oficial."

“O meu agradecimento vai, em primeiro lugar, ao [CEO da Dorna] Carmelo Ezpeleta por garantir que nunca nos sentimos sozinhos durante estes meses, à Ducati por confiar nos nossos projetos, à Flex-Box que se juntou a nós neste novo desafio como patrocinador principal e, obviamente, a Fabio e Enea: Tenho certeza que eles vão dar o melhor para agitar bem alto a bandeira da Gresini Racing", concluiu.

F1 AO VIVO: Hamilton critica RBR, Verstappen detona Pirelli, Haas em tensão e + | DIRETO DO PADDOCK

Assine o canal do Motorsport.com no Youtube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like (joinha) nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

PODCAST: Qual é o tamanho do 'drama' de Bottas e Mercedes em 2021?

Your browser does not support the audio element.