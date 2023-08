Um anúncio que deve mexer bastante com o mercado de pilotos da MotoGP para 2024: a VR46 confirmou nesta quarta-feira (30) que Marco Bezzecchi seguirá com a equipe no próximo ano, abrindo o caminho para uma ida surpreendente de Franco Morbidelli para a Pramac, onde o ítalo-brasileiro deverá ter uma Ducati do ano e apoio da montadora.

Bezzecchi fez sua estreia na MotoGP no ano passado com a equipe de Valentino Rossi, fazendo um pódio no GP da Holanda. Seguindo com o time para 2023, ele se tornou um destaque do campeonato, com duas vitórias e o terceiro lugar no Mundial mesmo com a moto de 2022.

Até então, o italiano era uma peça-chave do mercado de pilotos de 2024, com seu nome ligado à Pramac por algum tempo, já que a Ducati vinha deixando claro que esse era o único modo dele ter uma moto do ano. Ele assumiria a vaga de Johann Zarco, que assinou um acordo de dois anos com a LCR Honda.

Mas Bezzecchi optou por seguir com a VR46, mesmo que isso signifique continuar correndo com a moto do ano anterior. A informação foi confirmada pela equipe nas redes sociais, primeiro com uma mensagem misteriosa: "Alguém tem algo a dizer para vocês... logo".

O 'fico' de Bezzecchi na VR46 abre o caminho para Morbidelli na Pramac. Já com a saída da Yamaha confirmada para o fim do ano, sendo substituído por Álex Rins em 2024, o ítalo-brasileiro tinha seu nome ligado à vaga de Bezzecchi na VR46, quando todos acreditavam em sua ida para a Pramac.

Mas agora Morbidelli se vê diante de uma vaga com direito a uma moto de fábrica da Ducati, a mesma utilizada pelo campeão Francesco Bagnaia. Já Luca Marini deve seguir na VR46 em 2024.

Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

