A classificação da MotoGP no Catar neste sábado trouxe uma surpresa muito positiva, com Fabio Quartararo entregando uma grande performance com sua M1 da Yamaha para conquistar a terceira posição nos grids de largada do fim de semana, seu primeiro top 3 em um quali desde o GP da Holanda de 2022.

Na época da etapa de Assen, Quartararo ainda estava na briga contra Francesco Bagnaia, buscando o bicampeonato. O francês liderava o campeonato, mas não teve como segurar o crescimento meteórico do italiano pelo seu primeiro título na categoria.

Desde então, se passaram 2 anos e 10 meses, Nesse período, o francês viveu altos e baixos em sua carreira, e um feliz Quartararo reconheceu isso na entrevista logo após o fim da classificação:

"É muito legal. Para ser honesto, estava me esquecendo qual era a sensação de estar na primeira fila. Acho que isso vai nos ajudar bastante nas corridas. O ritmo não é tão bom assim, mas a posição de largada vai nos ajudar bastante".

Falando com a Sky Sports Itália, Quartararo voltou a reconhecer que seu principal desafio para as corridas do fim de semana está em seu ritmo nos stints mais longos:

"Faz muito tempo que não chego à primeira fila, estou muito feliz também porque consegui fazer minha volta sozinho. Me senti muito bem, fizemos um ótimo trabalho".

“Ainda estamos com dificuldades no ritmo de corrida, mas estou muito feliz por estar de volta à primeira fila. Podemos fazer uma boa corrida, ainda temos algumas dificuldades, mas temos que manter a calma e esperar fazer um bom trabalho”.

