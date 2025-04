Há quase doze anos, Marc Márquez, então com 20 anos de idade, alinhou sua moto Honda no grid do Circuito Internacional de Losail para sua primeira largada na MotoGP. Já bicampeão mundial nas categorias inferiores, o jovem espanhol chegou com uma reputação. Armado com uma RC213V de fábrica, ele imediatamente começou a incomodar nada mais nada menos que Valentino Rossi.

Ao final das 22 voltas do GP do Catar, ele havia perdido por pouco a luta pelo segundo lugar, mas Márquez ainda subiu ao pódio em sua estreia na categoria principal. Ele também colocou seu companheiro de equipe, o consagrado Dani Pedrosa, firmemente em seu lugar: quarto.

O vencedor, com folga, daquele dia foi um certo Jorge Lorenzo, mas é bem sabido o rumo que a temporada tomou após a noite de abertura em Doha: o novato Márquez passou raspando à frente de Lorenzo para ganhar o título. Essa seria a primeira de seis coroas na categoria principal - até agora.

E é isso mesmo: Márquez ainda está longe de terminar. Quem mais no grid do GP do Catar de 2013 pode dizer isso? Ninguém. Somente ele permanece no grid depois daquela noite.

No ano passado, Márquez pelo menos teve o companheiro catalão Aleix Espargaró - três anos mais velho - como companhia no grid de Doha. Mas, após a aposentadoria do piloto da Aprilia no final de 2024, Márquez chega ao GP do Catar deste fim de semana como o último homem ainda 'vivo' de sua corrida de estreia, algo que não passou despercebido e virou manchete.

Pódio: vencedor da corrida Jorge Lorenzo, Yamaha Factory Racing, segundo lugar Valentino Rossi, Yamaha Factory Racing, terceiro lugar Marc Marquez, Repsol Honda Team Foto de: Yamaha MotoGP

E ele também não está apenas sendo mais um no grid. Ele ainda é a referência do grid, dominando sua moto de maneiras impressionantes. Isso apesar de um pesadelo com as lesões dos últimos anos e um declínio no equipamento da Honda que teria destruído a maioria das almas.

Superar esses desafios exigiu mais de Márquez do que a maioria. Ter conquistado seis títulos mundiais de MotoGP foi, se você pensar bem, provavelmente um fardo em termos de superar a fase difícil de 2020-2023. Ele não tinha mais nada a provar. Esses títulos mundiais eram seis motivos para desistir.

Considere também que, durante praticamente toda a sua carreira até 2020 - incluindo as categorias juniores -, Márquez estava lutando rotineiramente na frente do pelotão por vitórias em corridas e campeonatos. Isso tira mais do seu poço de fortaleza mental do que ficar lutando por um punhado de pontos toda semana.

Márquez descobriu exatamente esse fenômeno quando se tornou esse cara durante grande parte do período de 2020-2023. Em uma entrevista exclusiva para o Motorsport.com, ele admitiu que a única vez que sua mente se distraiu a bordo de uma moto de MotoGP foi naqueles sombrios anos finais da Honda.

"Às vezes, quando eu estava pilotando há três, quatro anos, em 10º ou 12º lugar em uma corrida, terminando a corrida, eu estava pensando em outras coisas", disse ele. "Mas quando você está entre os três primeiros, você só pensa na corrida".

Marc Marquez, Equipe Ducati Foto de: F.A.R.O.

Por todos esses motivos, os últimos 12 anos não foram os 12 anos de um piloto de MotoGP comum. Não se pode dar como certo que Márquez esteja se preparando para o GP do Catar de 2025, muito menos que ele esteja fazendo isso como favorito para o campeonato mundial de 2025.

Márquez é um sobrevivente - e ele sabe disso. De certa forma, sua capacidade de superar as dificuldades, especificamente as consequências do acidente de Jerez e os anos desmoralizantes da Honda que se seguiram, enchem-no de mais orgulho do que suas conquistas nas corridas.

Saber que ele teria de encerrar suas atividades no final de 2023, depois de dar o seu melhor na Honda por tanto tempo, foi um assunto difícil nos bastidores. Levou tempo para aceitar a ideia de que sua situação se resumia a mudar para uma equipe Ducati - neste caso, a Gresini - ou se aposentar.

"Foi uma grande responsabilidade e uma decisão muito difícil", acrescentou. "Sempre senti que precisava ser leal às pessoas que me deram toda a minha carreira. Mas, às vezes, na vida, você precisa tomar suas próprias decisões. E, depois de ouvir todas as pessoas, elas me convenceram. Eles me disseram: 'Você está sempre cuidando do resto, cuidando de seus mecânicos, cuidando de sua família, cuidando de seus patrocinadores. Sua carreira vai durar 15 ou 20 anos e você precisa aproveitar ao máximo esses 15 anos'".

"Às vezes, eu queria ficar na mesma equipe, com as mesmas pessoas, porque esse era o meu objetivo. Mas, no final, eu precisava encontrar a melhor [equipe] para atuar da melhor maneira. Essa foi [a escolha que tive] para continuar com minha carreira. Porque se eu [não tivesse deixado a Honda]... não estava gostando. Eu [teria] parado. E isso [teria sido] tudo".

Marc Marquez, Equipe Ducati Foto de: MotoGP

Mesmo antes disso, ele teve que superar Jerez, que ele descreve como o único momento em sua carreira que ele mudaria se pudesse fazer tudo de novo. Não foi tanto o acidente, mas o retorno apressado à ação que acabou causando mais danos ao seu braço.

"Voltar [tão cedo] foi um erro de todos [os envolvidos]", disse ele. "Mas eu assumo a responsabilidade por isso, porque eu tinha a última decisão. Os médicos me permitiram correr, então tomei a decisão final de ir. Se eu pudesse mudar aquele momento, eu mudaria. [Teria sido uma lesão de seis meses e então o braço estaria funcionando".

Em vez disso, Márquez tem problemas com ele até hoje. É por isso que ele prefere pistas no sentido anti-horário, com suas muitas curvas à esquerda.

"O braço está funcionando bem, mas não é o mesmo braço de cinco anos atrás", disse Márquez. "Mas tudo bem, é aceitável para ser competitivo na moto, como estou demonstrando. Preciso trabalhar mais, sim. Preciso pilotar de uma maneira diferente, sim. Preciso ajustar outras coisas, sim. Mas o resultado final está aí".

Esse resultado tem sido o domínio do campeonato de 2025 até agora, após sua mudança da Gresini para a equipe oficial da Ducati. Apenas um erro inesperado no GP das Américas tirou de Marc a liderança em pontos na chegada ao Catar. Ele chega um ponto atrás de seu irmão Álex, mas continua firme como favorito ao título, tendo vencido as outras cinco corridas (três sprints e dois GPs) deste ano.

No entanto, o fato de conquistar ou não a sétima coroa da MotoGP é menos importante para Marc Márquez do que a tendência de "sobrevivente" que ele demonstrou tantos anos depois de sua estreia.

"Minha capacidade de superar as adversidades me define mais do que os recordes", afirmou ele. "A capacidade de enfrentar desafios é muito importante. A lesão foi o desafio mais difícil da minha vida".

Quando o Motorsport.com perguntou se ele achava que tinha algum assunto inacabado em sua carreira profissional, ele respondeu enfaticamente.

"Na minha vida profissional, nenhum", respondeu ele. "Está tudo resolvido. Se algo [surgir], será bem-vindo, mas, para mim, tudo está feito. Se eu me aposentar em três, quatro, cinco ou seis anos, ou se eu me aposentar com oito campeonatos mundiais, está feito. Quero dizer, estou muito feliz com minha carreira".

Doze anos depois de uma estreia em que todos os outros participantes - com exceção de Pedrosa ou talvez Stefan Bradl - desapareceram do grid, qual é o tamanho real dessa aposentadoria? Espargaró encerrou sua carreira aos 35 anos. Essa é uma idade que Márquez terá alcançado se começar em um GP do Catar em abril de 2028.

É realista para Márquez estar por aqui daqui a três anos? Por coincidência, o Motorsport.com fez exatamente essa pergunta a ele.

"[Eu me vejo] no mesmo lugar", respondeu ele. "Ainda estou correndo."

Você se atreve a não acreditar nele? Considerando tudo o que Márquez superou até agora, manter-se em forma, motivado e competitivo por mais três temporadas parece uma pergunta sem importância. E quanto àquela "carreira de 20 anos" que ele menciona tão casualmente? Será que ele está pensando puramente em termos de MotoGP quando joga esse número? Isso o levaria para o território de Valentino Rossi em termos de longevidade... Alguém mira o Catar 2032?

MARTÍN de volta? SURPRESAS e DECEPÇÕES do ano: Márquez é o FANTASMA de Bagnaia? MOTO1000GP e BRMX

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

MARTÍN de volta? SURPRESAS e DECEPÇÕES do ano: Márquez é o FANTASMA de Bagnaia? MOTO1000GP e BRMX

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!