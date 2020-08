Zarco desbanca Quartararo e faz a pole do GP da República Tcheca

O treino classificatório para a terceira etapa da MotoGP em 2020 teve uma grande surpresa neste sábado. O responsável foi Johann Zarco, piloto da Avintia Ducati que 'voou' na pista de Brno e cravou a pole position para o GP da República Tcheca.

O francês registrou 1min55s687 e colocou três décimos no compatriota Fabio Quartararo, da Yamaha Petronas, para largar da posição de honra neste domingo. O líder do campeonato ainda caiu na tentativa de ficar em primeiro. Veja abaixo:

A equipe satélite da Yamaha completou o top-3 com o ítalo-brasileiro Franco Morbidelli. O espanhol Aleix Espargaró, da Aprilia, ficou em quarto, à frente do compatriota Maverick Viñales, da Yamaha oficial de fábrica.

Outro piloto da Espanha, Pol Espargaró, da KTM, foi o sexto, superando o companheiro sul-africano Brad Binder. O italiano Danilo Petrucci, da Ducati, ficou em oitavo, à frente do espanhol Joan Mir, da Suzuki, e do compatriota Valentino Rossi, da Yamaha.

O treino

Na primeira parte do treino classificatório, os dois mais rápidos foram o espanhol Álex Rins, da Suzuki, com o tempo de 1min56s230, e o sul-africano Brad Binder, da KTM, com a marca de 1min56ss291.

Quem ficou com o terceiro tempo e bateu 'na trave' para avançar à definição da pole position foi o português Miguel Oliveira, que registrou 1min56s328 com a KTM Tech 3. O australiano Jack Miller, da Pramac Ducati, veio na sequência e larga em 14º.