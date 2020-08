MotoGP: Quartararo busca solução para problema “estranho” em Brno

Mais rápido dos treinos da MotoGP na República Tcheca, Fabio Quartararo disse que a consistência "muito ruim" do pneu traseiro dificultou a sexta-feira em Brno, citando questões "estranhas" de tração.

O piloto da Petronas SRT foi o mais rápido nos tempos combinados, depois de registrar 1min56s502 no final do TL2.

Embora Quartararo estivesse visivelmente frustrado com a moto, com a aderência traseira parecendo ser o principal problema, ele disse não acreditar que está "perdido" no que diz respeito a encontrar uma solução.

"Foi um pouco difícil, porque sabemos que em uma volta somos rápidos, mas ditar o ritmo era muito mais difícil", disse o francês.

"O único problema é que o pneu caiu muito de rendimento, mas esse foi o problema para todos. É que a consistência do pneu estava muito ruim. É muito importante se sentir bem com a moto. Sabemos onde está o problema, isso é muito positivo porque às vezes você fica um pouco perdido."

Falando sobre seu problema principal, Quartararo disse que a Yamaha está sofrendo com o pneu traseiro que patina em Brno. Embora isso tenha sido tradicionalmente um problema para a marca japonesa no passado, o francês ficou intrigado, já que o novo pneu para 2020 da Michelin, em geral, oferece uma melhor aderência.

"Quando não temos muita aderência ao asfalto, é um problema", disse Quartararo. “Para nós, é muito mais difícil porque na verdade ganhamos quando temos aderência indo com velocidade na curva.”

"E, na verdade, derrapamos muito, o que me surpreendeu um pouco, porque com os novos pneus Michelin [a tração] era muito melhor. Mas, como disse, quero continuar trabalhando com a equipe para tentar encontrar um solução porque é um pouco estranho.”

"Sabemos que as condições vão melhorar cada vez mais, porque antes de vir para cá choveu muito e depois a pista não estava muito boa. Vamos trabalhar nela e já estamos pensando em soluções com a equipe."

