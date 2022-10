Carregar reprodutor de áudio

Na noite desta quinta-feira, no horário brasileiro, a MotoGP dará o pontapé inicial nas atividades da antepenúltima etapa da temporada 2022, o GP da Austrália. Mas a principal categoria da motovelocidade mundial pode enfrentar alguns desafios, devido a uma forte chuva que caiu na região, deixando parte do circuito de Phillip Island embaixo d'água.

A previsão de fortes chuvas para os próximos dias na região do estado de Vitória se confirmaram, com o governo local divulgando alertas para possíveis inundações. No caso do circuito, as partes mais baixas estão inundadas, e alguns locais como estacionamentos se encontram inacessíveis.

Os safety cars da MotoGP fizeram diversas sessões pelo circuito na tarde da quinta-feira. Segundo apurado pelo Motorsport.com, a direção da categoria não acredita que as inundações devam afetar os treinos livres previstos para a sexta.

Mas a visão da MotoGP vai contra a previsão oficial, que indica que a chuva seguirá ao longo do dia. A partir da sexta-feira, a previsão melhora, trocando a chuva apenas pelo tempo nublado no sábado e a possibilidade de sol no domingo.

Enquanto as atividades de pista podem não ser afetadas, as fortes chuvas que afetam a costa leste australiana dificilmente passarão sem dores de cabeça para a organização, principalmente se os estacionamentos dentro e fora do circuito não puderem ser reabertos.

No último fim de semana, o Bathurst 1000, uma das provas mais tradicionais do automobilismo australiano, viveu cenas similares no estado de Nova Gales do Sul. A maioria dos estacionamentos ficou fechada devido à quantidade de lama, enquanto os espectadores e aqueles que acamparam tiveram que enfrentar condições difíceis.

O primeiro treino livre da MotoGP em Phillip Island está marcado para 09h55 da sexta-feira, horário local, 19h55, horário de Brasília, na noite da quinta-feira.

