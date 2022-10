Carregar reprodutor de áudio

O atual campeão da MotoGP, Fabio Quartararo, se pronunciou publicamente pela primeira vez após o GP desastroso que teve na Tailândia há duas semanas, quando largou de quarto para terminar apenas em 17º. O francês da Yamaha confirmou o problema que teve em sua moto e pediu desculpas pelo 'sumiço' entre as etapas de Chang e da Austrália.

Quartararo chegou à Tailândia com 18 pontos de vantagem para Francesco Bagnaia, mas enquanto o italiano da Ducati subiu ao pódio, o francês ficou fora da zona de pontuação, reduzindo sua diferença na ponta para apenas dois tentos com três provas para o fim da temporada.

Após a corrida, Quartararo se recusou a falar com a imprensa, fazendo apenas um post nas redes sociais antes de derrubar seu perfil no Instagram. Ao reativar a conta, colocou na biografia que estava "fazendo uma pausa".

Muitos acreditaram que o problema de Quartararo na Tailândia tinha a ver com uma alta pressão no pneu dianteiro, após Cal Crutchlow, da satélite RNF, reclamar disso. Agora, o francês confirmou que essa realmente foi a origem de sua corrida caótica em sua primeira aparição pública nas coletivas pré-GP da Austrália.

"Claro, eu esperava uma corrida muito melhor. Cometemos um erro desde o começo, com uma pressão muito alta [no pneu]. No fim da corrida foi complicado. Eu tomei a decisão de não falar com a imprensa. Peço desculpas a todos que estavam na Tailândia. Mas foi muito difícil, eu não sabia o que estava sentindo".

Mas Quartararo afirmou que a nova dinâmica do campeonato a três corridas do fim não mudam sua abordagem, notando ainda que todos os quatro pilotos atrás dele no Mundial a menos de 40 pontos ainda não considerados ameaças.

"Acho que temos que pensar no campeonato, mas eu quero ir corrida a corrida porque, no final, parece que estamos no começo do campeonato de novo. Eu e Pecco estamos basicamente empatados, mas eu não olho apenas para ele. Claro, temos Aleix [Espargaró], Jack [Miller] e Enea [Bastianini]".

"Então estamos lutando por poucos pontos. Ok, os três primeiros estão mais próximos, mas acho que precisamos olhar para isso corrida a corrida, e acho que essa pode ser boa para nós".

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Quartararo vem sofrendo com uma Yamaha de pouca potência na maior parte do ano, mas diz que as experiências das temporadas anteriores estão o ajudando a "manter a calma nessa situação".

"2020 foi um ano que eu estava rápido. Tive problemas na Yamaha. Mas, além disso, eu sempre estava olhando para meu primeiro rival, que era Joan [Mir] naquele ponto. Mas no ano passado, quando eu venci, eu sabia que tinha que ser rápido sob todas as circunstâncias".

"E tendo vencido o título no ano passado, isso me dá mais confiança e experiência. Então os últimos dois anos me ajudam a manter a calma nessa situação".

O que pode acontecer com a Red Bull em função da quebra do teto de gastos em 2021?

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura durante nossos programas. Não perca!

Podcast: feitos da RBR podem ser 'manchados' por violação do teto de gastos?

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: