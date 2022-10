Carregar reprodutor de áudio

Após uma semana de folga, a MotoGP volta a acelerar, com o retorno do GP da Austrália em Phillip Island. E na antepenúltima etapa da temporada 2022, o campeonato está mais quente do que nunca.

Depois de uma etapa caótica na Tailândia, a disputa pelo título chega à Phillip Island em pé de igualdade: apenas dois pontos separam os líderes Fabio Quartararo e Francesco Bagnaia, enquanto Aleix Espargaró não está tão longe, a 20, com 75 ainda em jogo entre Austrália, Malásia e Valência.

Com mais uma prova no Oriente, o fim de semana acontecerá na madrugada brasileira, com a ação em Phillip Island começando ainda na noite de quinta-feira para o Brasil.

Confira os horários do fim de semana e não perca a cobertura do Motorsport.com.

MotoGP Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Quinta-feira 19h55 Star+ Treino Livre 2 Sexta-feira 00h10 ESPN 4 e Star+ Treino Livre 3 Sexta-feira 19h55 Star+ Treino Livre 4 Sexta-feira 23h30 ESPN 4 e Star+ Classificação Sábado 00h10 ESPN 4 e Star+ Corrida Domingo 00h ESPN 4 e Star+

Horários da Moto2 e Moto3:

Moto2 Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Quinta-feira 20h55 Star+ Treino Livre 2 Sexta-feira 01h10 ESPN 4 e Star+ Treino Livre 3 Sexta-feira 20h55 Star+ Classificação Sábado 01h10 ESPN 4 e Star+ Corrida Sábado 22h20 ESPN 4 e Star+ Moto3 Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Quinta-feira 19h Star+ Treino Livre 2 Quinta-feira 23h15 ESPN 4 e Star+ Treino Livre 3 Sexta-feira 19h Star+ Classificação Sexta-feira 22h35 ESPN 4 e Star+ Corrida Sábado 21h ESPN 4 e Star+ O que pode acontecer com a Red Bull em função da quebra do teto de gastos em 2021?

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura durante nossos programas. Não perca!

Podcast Motorsport.com debate se GPs de rua têm de ser revistas na F1 após Singapura

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: