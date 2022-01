MotoGP: KTM revela motos da equipe oficial e da Tech3 para 2022

Carregar reprodutor de áudio

A KTM foi a primeira das seis montadoras da MotoGP a lançar oficialmente suas motos para 2022, em um evento que contou também com a revelação da pintura de sua equipe satélite, a Tech3.

Este será o sexto ano da KTM na MotoGP, que se juntou ao grid em 2017. Desde 2019, a marca austríaca vem colocando quatro motos no grid, sendo suas da equipe oficial e outras duas da Tech3, de Hervé Poncharal.

A última temporada foi uma das mais complicadas para KTM, mesmo com duas vitórias graças aos pilotos da equipe oficial, Miguel Oliveira (Catalunha) e Brad Binder (Áustria), sendo esta última uma aposta arriscada do sul-africano, ficando na pista com pneus slick enquanto a chuva caía nas voltas finais.

Mesmo assim, comparando as temporadas de 2020, com 14 etapas, e de 2021, com 18, a KTM fez apenas cinco pontos a mais, sendo que em 2020 venceu três provas. No final, a marca austríaca foi a quinta no Mundial de Construtores, ficando apenas à frente da Aprilia e 152 pontos atrás da campeã Ducati.

Na quinta, em uma apresentação conjunta na Áustria, a KTM revelou as motos que serão usadas pela equipe oficial e a Tech3, com poucas alterações na pintura em comparação a 2021.

Red Bull KTM Factory Racing and KTM Tech3 bikes livery Photo by: KTM Images

Binder e Oliveira seguem na equipe oficial, enquanto a Tech3 vem com uma dupla de novatos: o campeão de 2021 da Moto2, Remy Gardner, e o vice-campeão Raúl Fernández. A direção da KTM também passou por mudanças, com o ex-chefe da Pramac, Francesco Guidotti, substituindo Mike Leitner na direção da equipe oficial da montadora.

"2021 foi o ano de maior sucesso para o nosso grupo na área de esporte", disse o chefe de esporte a motor da KTM Pit Beirer. "É incrível o que fizemos em um ano no paddock: tivemos os campeões da Moto3 e Moto2, além de terminarmos em sexto na MotoGP. É algo super motivador para o futuro".

"Quando você inicia um projeto desses na MotoGP, você quer vencer uma corrida um dia, e dizer que isso é algo simples mas, na verdade, é um esforço incrível de muitas pessoas envolvidas. E fizemos isso. Está no papel, mas também tivemos um duro aprendizado: um final de semana você vence e no outro sofre para chegar ao Q2, porque a disputa é muito apertada".

"O nosso objetivo agora é atingir a consistência em todos os finais de semana, chegando ao top 5 e lutando por pódios no final da temporada. Esse tem que ser nosso objetivo neste ano. Sei que é alto, porque as outras montadoras também têm objetivos ambiciosos, mas estamos fortes agora: temos equipe, base, moto e pilotos".

Assim como o resto do grid, a KTM iniciou os preparativos para 2022 no fim do ano passado, com os testes pós-temporada feitos em Jerez em novembro.

Gardner, que quebrou seu punho em um acidente durante um treinamento mais cedo neste mês, deve estar pronto para os testes de Sepang na próxima semana, e Fernández terá três dias extas para testar o RC16, de 31 de janeiro a 02 de fevereiro, no shakedown, sessão aberta para novatos, pilotos de testes e a Aprilia, única montadora que ainda possui concessões na MotoGP.

A pré-temporada começa oficialmente em 05 e 06 de fevereiro em Sepang, chegando ao fim na nova pista de Mandalika na Indonésia entre 11 e 13 do mesmo mês. Já o GP do Catar, etapa de Losail que abre o campeonato, está marcado para 06 de março.

O MISTÉRIO de HAMILTON: até que ponto SILÊNCIO de piloto é válido?

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #159 – O que esperar da temporada 2022 da F1?