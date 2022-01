Carregar reprodutor de áudio

A Honda anunciou nesta quarta-feira que o hexacampeão Marc Márquez foi liberado pela equipe médica e estará presente na pré-temporada completa da MotoGP, iniciando já no próximo final de semana em Sepang, na Malásia, antes da segunda sessão em Mandalika, na Indonésia.

O espanhol está afastado desde a penúltima etapa de 2021, ficando sem subir em uma moto por quase três meses devido a uma diplopia (visão dupla) causada por um acidente durante um treino de motocross no início de novembro.

Sem precisar de uma cirurgia, Márquez passou as férias em recuperação gradual de sua visão, podendo voltar a treinar com motos há alguns dias. Na semana passada, ele fez um dia de testes com a RC213V-S da Honda em Portimão, sem maiores problemas. Recentemente, ele seguiu com a reabilitação ao treinar com uma Honda CBR600RR em Valência.

O teste de Sepang, que começa em 05 de fevereiro, será a sua primeira oportunidade de retornar à moto da categoria, além de ser o primeiro contato oficial com o novo protótipo da Honda, que promete ser muito diferente que o do ano anterior. No ano passado, os pilotos da marca japonesa já puderam testar o modelo nos testes de pós-temporada em Jerez.

"Marc Márquez foi liberado para retornar à pista com a nova Honda RC213V e a equipe Honda nos testes de Sepang a partir de 05 de fevereiro de 2022", anunciou a Honda em um breve comunicado. "Ao longo do inverno, Márquez seguiu com acompanhamento médico para a evolução de sua diplopia".

"Nas últimas semanas, as melhoras em sua condição fizeram com que a equipe médica classificasse sua recuperação como suficiente para retomar os treinos com motos. O #93 voltou à pista de motocross antes de testar a Honda RC213V-S em Portimão e a Honda CBR600RR em Aragón".

"Na última segunda, 24 de janeiro, Márquez passou por mais uma avaliação médica, que reconfirmou que o tratamento foi bem sucedido e, com isso, o octacampeão mundial está liberado para voltar a guiar uma moto de MotoGP".

"Portanto, foi decidido que Márquez iniciará sua campanha de 2022 no primeiro teste oficial da MotoGP em Sepang antes de ir para Mandalika, na Indonésia, na semana seguinte. Essa será a primeira vez que Márquez guiará uma máquina da MotoGP desde a vitória no GP da Emilia Romagna de 2021 à frente de seu companheiro, Pol Espargaró".

"A equipe Honda irá com tudo para o primeiro teste da nova temporada com Márquez ao lado de Espargaró, que entra em seu segundo ano com a equipe".

Marc Marquez, Repsol Honda Team Photo by: MotoGP

Os problemas de Márquez com a visão marcaram a quarta intertemporada em sequência com o espanhol sendo forçado a se recuperar de lesões.

No final de 2018 e de 2019 ele passou por cirurgias em um problema recorrente de deslocamento de ombro, que o afetou durante a temporada de 2018. Um novo deslocamento durante uma batida no GP da Malásia do ano seguinte forçou a segunda operação.

Já entre 2020 e 2021, Márquez passou por uma longa recuperação da fratura no braço direito, que o tirou da temporada 2020 e o forçou a realizar três cirurgias.

