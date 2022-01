Carregar reprodutor de áudio

A Ducati, atual campeã de marcas da MotoGP, revelou imagens de suas motos de 2022 em um vídeo teaser antes do lançamento oficial na próxima semana. A temporada de 2021 provou ser uma das mais fortes da equipe, depois de somar sete vitórias com Francesco Bagnaia (4), Jack Miller (2) e o estreante da Pramac, Jorge Martín.

Isso garantiu à fabricante o primeiro lugar na classificação, enquanto Pecco terminou o ano em segundo no campeonato de pilotos, atrás de Fabio Quartararo.

O lançamento da nova moto da Ducati estava marcado para a semana passada, mas teve que ser adiado por Miller ter testado positivo para Covid-19 enquanto estava na Austrália. A fabricante italiana remarcou o evento para 7 de fevereiro, mas divulgou uma pintura praticamente inalterada em um vídeo na manhã desta segunda-feira (31).

A nova moto fará sua estreia na pista esta semana no shakedown antes dos testes oficiais de pré-temporada de dois dias no Circuito Internacional de Sepang, na Malásia, a primeira visita da MotoGP ao local desde 2020, já que pandemia forçou o cancelamento dos dois últimos GPs no país.

A equipe de fábrica da Ducati terá uma formação inalterada, com Bagnaia e Miller para 2022. O italiano começa o ano como favorito ao título após ter conquistado quatro vitórias em 2021 - perdendo o título por apenas 26 pontos - e liderado os tempos da pós-temporada.

2022 Ducati bikes livery Photo by: Ducati Corse

Falando à mídia após o teste de Jerez, Bagnaia disse que a Ducati já fez a moto "perfeita" em 2021, mas ainda conseguiu melhorá-la.

A lista de pilotos da marca aumentará para oito em 2022, pois traz a bordo a Gresini Racing – que agora se separou da Aprilia – como satélite. Com isso ela se junta ao time de fábrica, à Pramace à VR46, de Valentino Rossi, representando a fabricante.

Bagnaia, Miller, Martin, Johann Zarco e Luca Marini terão máquinas com especificações de 2022, enquanto Enea Bastianini, Fabio Di Giannantonio e Marco Bezzecchi terão motos de 2021.

A Gresini revelou sua nova pintura no início deste mês, enquanto a Pramac deve lançar a sua em 2 de fevereiro.

