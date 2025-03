MotoGP: Marc Márquez conquista pole no GP das Américas

Depois de uma sexta-feira chuvosa no Circuito das Américas, os pilotos da MotoGP retornaram à pista para definir quem ficará com a ponta para a corrida Sprint e a etapa principal no domingo.

Marc Márquez dominou as sessões, mesmo depois de cair pela primeira vez em 2025, tomando a pole e retornando à marca que ele conseguiu em 2019 - três poles consecutivas.

Q1

Antes mesmo de conseguir completar uma volta, Raúl Fernandez foi o primeiro a cair e causar a primeira bandeira amarela no setor 2. O piloto escorregou com a moto na curva, mas rapidamente se levantou para pegar o veículo reserva.

Marco Bezzecchi cravou a melhor volta, mas logo na sequência a sessão foi parada por uma bandeira vermelha na Curva 10, exatamente onde foi o acidente de Fernandez. No caso, a barreira precisava ser recolocada, pela segurança dos pilotos.

Faltando quatro minutos para o fim da sessão, Luca Marini tomou a ponta, cravando uma boa volta de 2m02s001, enquanto Fabio Quartararo, da Yamaha, fez 2m2s113. Bezzecchi estava apenas como terceiro, com 0.194 para o líder do Q1.

Q2

Marc Márquez foi o primeiro a marcar uma boa volta, baixando o tempo para a casa de 2m01s522, seguido de Fabio Di Giannantonio, que estava à 0.168s e Pecco Bagnaia à 0.219s, tomando a terceira colocação.

Fermín Aldeguer causou uma rápida bandeira amarela faltando quatro minutos para o fim do Q2 depois de escapar da pista, mas a sinalização não ficou acessa por muito tempo.

2m01s448 se tornou o tempo a ser batido, conquistado por uma ótima volta de Álex Márquez, que assumiu o posto de seu próprio irmão, mas a colocação não durou muito tempo, já que Marc fez uma volta de 2m01s088, tomando a ponto de novo.

No fim do Q2, Marc Márquez estava com a pole, com Álex na sequência e Di Giannantonio teve sua volta cancelada antes de ser devolvida e ele retornar para o segundo lugar, fazendo com que o irmão do piloto pole fosse apenas o terceiro.

DIOGO MOREIRA EXCLUSIVO: Vitória sobre VALENTINO, relação com MÁRQUEZ, Yamaha e GP BRASIL! Turquinho

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

DIOGO MOREIRA EXCLUSIVO: Vitória sobre VALENTINO, relação com MÁRQUEZ, Yamaha e GP BRASIL! Turquinho

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!