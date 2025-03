O chefe da Ducati na MotoGP, Gigi Dall'Igna, criticou a direção da Aprilia pela forma como eles tornaram público o pedido para a realização de um teste especial com Jorge Martín antes de seu retorno ao grid da categoria, revelando uma discussão acalorada na reunião da Associação de Montadoras (MSMA), que terminou com a negativa para o atual campeão.

Paolo Bonora (chefe de equipe) e Massimo Rivola (CEO), figuras importantes da Aprilia, levantaram pela primeira vez a proposta de uma mudança nos regulamentos de testes no meio da temporada para a imprensa durante o GP da Argentina.

A alteração teria exigido o acordo unânime de todos os fabricantes rivais da Aprilia - o que não foi alcançado em uma reunião da Associação de Fabricantes (MSMA) antes do GP das Américas nesta semana, o que significa que a Aprilia não terá seu desejo a curto prazo.

A reunião de emergência da MSMA na tarde de quinta-feira durou quase duas horas. O Motorsport.com apurou que a proposta da Aprilia foi rejeitada durante a acalorada reunião, na qual a Ducati, representada por Dall'Igna, expressou significativa frustração com a Aprilia, representada por Rivola.

Quando chegou a hora da votação, a fabricante italiana concordou em seguir a decisão da maioria, alinhando-se com a Yamaha. A KTM apoiou a sessão de testes, mas foi a Honda - inicialmente a favor - que acabou votando contra.

Enquanto as esperanças da Aprilia terminaram aí - embora haja uma boa chance de a mudança de regra ser implementada para 2026 -, as reações da Ducati à situação não terminaram.

"A Ducati não se opôs [ao teste]", disse Dall'Igna à Sky Italia na sexta-feira. "Martín é um piloto importante para a Ducati; ele venceu um mundial conosco, então sentimos que era justo abrir uma exceção para ele. No entanto, as regras geralmente não devem ser alteradas no meio da temporada. Devo dizer que não gostamos nem um pouco da abordagem de Massimo Rivola. Em nossa opinião, ele divulgou informações que não eram verdadeiras. Mais importante ainda, ele compartilhou detalhes confidenciais, porque o que é discutido nas reuniões da MSMA deve permanecer dentro da MSMA".

A Ducati acredita que a maneira como a Aprilia lidou com a situação estava longe de ser apropriada para um assunto tão importante. De acordo com os executivos de Borgo Panigale, o debate deveria ter sido muito mais profundo e detalhado, com atenção especial aos detalhes.

"Uma mudança de regra não pode ser feita dessa forma", disse uma fonte da Ducati ao Motorsport.com. "As pessoas podem se concentrar apenas no aspecto principal - o teste - e nada mais. Mas há muitos outros fatores a serem considerados. Se o piloto que precisa de um teste for de uma equipe satélite, quem fornecerá a moto? Todos esses aspectos devem ser esclarecidos e não podem ser inseridos nos regulamentos sem uma análise cuidadosa".

A notícia é lamentável para Martín, que está visitando um paddock de corrida pela primeira vez este ano, e compartilhou na sexta-feira que não se arriscaria a pilotar qualquer tipo de moto antes do fim de semana no Catar.

