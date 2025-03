Fazendo uma aparição surpresa no paddock do Circuito das Américas, o atual campeão da MotoGP, Jorge Martín, falou sobre o processo de recuperação da mão quebrada, revelando que, inicialmente, ficou com medo de que não teria mais condições de pilotar.

Martín sofreu um acidente no primeiro dia de pré-temporada (e outro antes do GP da Tailândia) e não deve correr por sua nova equipe, a Aprilia, até o próximo (e quarto) evento da temporada, o GP do Catar. No entanto, ele fez sua primeira aparição em um paddock de corrida de 2025 no GP das Américas na quinta-feira, onde falou com a imprensa.

Durante a sessão, Martín revelou mais sobre seu acidente e as consequências sombrias, mas também mencionou que provavelmente subirá novamente em sua RS-GP durante o fim de semana da corrida do Catar.

"Eu virei de cabeça para baixo muito, muito, muito rápido", disse Martín sobre o acidente. "Eu estava saindo de uma curva em quarta marcha. Com certeza não é uma motocicleta de MotoGP, mas é uma Supermoto que [tem algum desempenho]. E sim, eu já estava em linha reta quando toquei em uma zebra externa. Não sei se foi a pintura ou algo assim. Foi um acidente muito, muito grande. E quebrei meu pé novamente. Quatro ossos no pé e três novos ossos na mão. Foi um acidente muito ruim".

"Fiquei assustado porque senti que minha mão estava em uma situação muito ruim, como nunca vi. Normalmente, você começa a se mexer um pouco depois da cirurgia. Ou você começa a sentir [alguma coisa]. Mas eu não conseguia mexer a mão esquerda por duas semanas. Eu literalmente tinha que segurar minha mão lesionada com a outra mão".

"Então, sim, do ponto de vista mental, foi difícil. Eu estava com medo de não voltar a pilotar ou algo assim... porque eu estava realmente em uma situação ruim. Mas depois de duas, três semanas, comecei a ver a luz. Eu sabia que, a longo prazo, isso não seria um problema. A cicatrização está sendo boa. Estou feliz com a minha recuperação.

"Mas agora, com certeza, não me sinto em minha melhor forma. Consigo mexer [a mão], mas ainda tenho dificuldade para colocar peso sobre ela. Então, vamos ver como será quando eu pilotar".

Jorge Martin, Aprilia Racing Foto de: Aprilia Racing

A questão de quando exatamente o espanhol terá coragem de voltar à ação agora parece estar resolvida em favor do fim de semana do GP do Catar, nos dias 12 e 13 de abril. As discussões em andamento sobre a possibilidade de Martín ser autorizado a testar uma moto de MotoGP antes de um retorno à corrida estão agora encerradas, com os fabricantes rivais da Aprilia não aprovando por unanimidade a mudança necessária nas regras.

O próprio Martín diz que não se arriscará a pilotar nenhuma motocicleta antes dos treinos de sexta-feira em Doha.

"Não vou pilotar nenhuma moto até aquele momento porque não quero que o mesmo [aconteça novamente]. Imagine se eu for treinar na próxima semana e quebrar, sei lá, minha cabeça ou meu pescoço. Então, sim, vou esperar até o Catar. Talvez eu vá para lá, ande e não possa continuar. Ou talvez eu consiga. Não sei como estará minha condição. Com certeza não estarei cem por cento, mas talvez eu tente [correr]".

DIOGO MOREIRA EXCLUSIVO: Vitória sobre VALENTINO, relação com MÁRQUEZ, Yamaha e GP BRASIL! Turquinho

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

DIOGO MOREIRA EXCLUSIVO: Vitória sobre VALENTINO, relação com MÁRQUEZ, Yamaha e GP BRASIL! Turquinho

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!