Jorge Martín cometeu um daqueles erros dolorosos que podem custar caro para o futuro. O líder da MotoGP estava na segunda colocação na corrida deste domingo em San Marino, atrás de seu principal rival, Pecco Bagnaia, quando a chuva começou a cair na pista italiana.

O piloto espanhol não pensou duas vezes e foi para os boxes trocar sua moto de pista seca, com a qual todos tinham largado, pela configuração molhada, esperando que a chuva se intensificasse, enquanto Bagnaia permaneceu na pista.

Mas isso não só não aconteceu, como, com o decorrer das voltas, a chuva foi diminuindo. Logo ficou claro que a estratégia do #89 tinha dado errado, o que o levou a parar novamente para trocar a moto e ficou em 15º lugar na posição, ficando a frente apenas daqueles que também seguiram sua estratégia.

Com um único ponto marcado, a liderança no campeonato passou de 26 para sete pontos de diferença, enquanto Márquez continua a diminuir o 'gap' depois das vitórias em Aragon e Misano.

Após a corrida, Martín não pôde fazer nada além de lamentar a estratégia que escolheu e percebeu que seu erro foi pensar mais na vitória do que no campeonato: "É evidente que a estratégia não estava correta. Temos de aprender com isto ”, começou. “Eu deveria ter sido mais claro sobre seguir Pecco. Planejei a estratégia para vencer a corrida, sem pensar no campeonato. Deveria terseguido Pecco .”

"Não sabia bem o que tipo de chuva estava chegando. Certamente é bom ter mais informações antes da corrida. Um dia você está à frente na tabela e outro, atrás. Hoje é um dia de muito aprendizado, mas não tenho dúvidas que estarei na luta", lamentou.

