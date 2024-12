Ecclestone coloca coleção de carros de F1 à venda; saiba detalhes

O ex-chefe de Fórmula 1, Bernie Ecclestone, está vendendo parte de sua coleção particular de carros de Fórmula 1.

O homem de 94 anos está se desfazendo de 69 carros por meio do especialista em carros de alto desempenho do Reino Unido Tom Hartley Jr. por meio de uma venda privada. Como eles não estão sendo leiloados, os valores finais da transação permanecerão fora do domínio público.

Ecclestone, originalmente um vendedor de motocicletas, vem acumulando sua coleção desde a década de 1950.

Os modelos em oferta incluem uma série de carros históricos, algumas "recriações" interessantes (incluindo uma Auto Union pré-guerra e um Lancia D50), além de alguns itens únicos incomuns, como o Brabham BT46 no qual Niki Lauda venceu o GP da Suécia de 1978.

Ecclestone foi dono da Brabham entre 1971 e 1988 e seus carros formam a maior parte da coleção, mas há muitos outros chassis com histórico de vitórias.

"Eu coleciono esses carros há mais de 50 anos e só comprei o melhor de qualquer exemplar", disse Ecclestone. "Amo todos os meus carros, mas chegou a hora de começar a pensar no que acontecerá com eles se eu não estiver mais aqui, e é por isso que decidi vendê-los.

Brabham BT46B Photo by: David Phipps

"Depois de colecioná-los e possuí-los por tanto tempo, gostaria de saber para onde eles vão, e não deixá-los para minha esposa lidar se eu não estiver mais por perto."

A coleção inclui o Vanwall VW10 pilotado por Stirling Moss no primeiro ano do campeonato de construtores. Mas na frente e no centro está uma vasta faixa de rosso corsa, já que Ecclestone é um renomado colecionador de Ferraris de corrida.

O 375 vencedor do GP da Itália de 1951 de Alberto Ascari, o Dino vencedor do campeonato de 1958 de Mike Hawthorn e um F2002 ex-Michael Schumacher provavelmente atrairão as maiores avaliações.

Há também uma Ferrari em British Racing Green – o Thinwall Special, e o historicamente interessante 312B3. Este foi o primeiro chassi monocoque verdadeiro da Ferrari, produzido durante um período de agitação política interna quando o engenheiro Mauro Forghieri estava em desuso e banido para "projetos especiais". Seu substituto, Sandro Colombo, terceirizou a construção e grande parte dos detalhes do design para a TC Prototypes no Reino Unido.

Bernie Ecclestone’s Collection of Historic Grand Prix and Formula 1 Cars Photo by: Tom Hartley Jnr.

Quando o carro ficou aquém das expectativas, mais tumulto se seguiu e, uma vez que Forghieri foi reinstalado atrás da prancheta, ele fez muitas revisões no chassi existente e voltou a um conceito semi-monocoque em exemplos posteriores.

A coleção também inclui o 312T2 no qual Carlos Reutemann venceu o GP do Brasil de 1977.

Esta não é a primeira vez que Ecclestone se desfaz de parte de sua coleção. Em 2007, ele ofereceu 50 carros para venda em leilão pela RM Sotheby's, incluindo um Mercedes SSK roadster de 1928 e um Lancia Astura cabriolet de 1939 que supostamente pertenceu a Benito Mussolini.

Ecclestone, que é amplamente aclamado por comercializar a F1, deixou as funções ativas após a aquisição da categoria pela Liberty Media em 2017.

No ano passado, ele concordou com um acordo com as autoridades fiscais britânicas para evitar uma sentença de prisão de 17 meses por fraude, declarando-se culpado e pagando £ 652 milhões, cerda de R$ 5 bilhões, além de custos de processo de £ 74.000 (aproximadamente R$ 560 mil).

