Sergio Pérez terá o apoio total da Red Bull até o fim da temporada de 2024, ou seja, por mais uma corrida da Fórmula 1. No entanto, seu futuro é completamente incerto para o próximo ano com os taurinos.

Christian Horner defende que o mexicano teve um ano muito complicado e que a situação precisa ser bem estudada, principalmente porque o contrato do piloto o garante por mais uma temporada no grid. Porém, o chefe da equipe de Milton Keynes já tem uma clara ideia do que fará nas próximas semanas.

"Obviamente não é uma situação agradável para Checo estar no centro das especulações todas as semanas. Ele é maduro e sábio o suficiente para saber o que é melhor. Veremos onde estaremos depois de Abu Dhabi".

No GP do Catar, Pérez foi forçado a abandonar a corrida por problemas técnicos após rodar atrás do safety car na 39ª volta. Essa foi a sétima vez que o companheiro de Max Verstappen ficou fora da zona de pontuação em uma corrida.

Embora Verstappen já seja tetracampeão, a corrida do Catar foi a confirmação que a Red Bull está completamente fora da disputa pelo título de construtores, entregando a briga nas mãos da McLaren - que segue na liderança - e a Ferrari.

Após mais uma etapa decepcionante para o mexicano, Horner também fez uma declaração reveladora e deixou claro que não ficaria no caminho caso Sergio queira sair.

"Checo tem sido um piloto maravilhoso para nós, especialmente em 2021, 2022 e 2023. Ele certamente contribuiu para o campeonato de Max em 21 e para os títulos de construtores em 22 e 23. Mas, mais importante do que tudo, ele é uma ótima pessoa", disse à Sky.

"Ele não está gostando da situação em que se encontra no momento. Ele conhece as pressões do negócio. Nós lhe daremos todo o apoio possível até chegarmos à bandeira quadriculada em Abu Dhabi. O que ele fizer depois disso é, em última instância, decisão dele".

Durante suas entrevistas no Catar, Pérez seguiu defendendo que é improvável que seja 'rebaixado' para a RB e continua insistindo que seu contrato deve mantê-lo na Red Bull em 2025.

Quanto ao incidente específico no Catar e ao acidente, Pérez disse que seu motor subitamente perdeu muita potência quando ele pisou no acelerador, o que o fez rodar com os pneus frios.

"Naquele momento, as coisas estavam indo bem. Eu estava em quinto lugar, então estávamos lutando pelo pódio. Então, quando eu estava aquecendo os pneus e me preparando para o reinício, houve um grande aumento de potência saindo da 12ª posição, que eu não consegui controlar com os pneus frios. Isso fez com que eu perdesse o carro e minha direção foi embora".

