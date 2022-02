Carregar reprodutor de áudio

O hexacampeão da MotoGP, Marc Márquez, se juntou ao companheiro de Honda, Pol Espargaró, para uma conversa com jornalistas e fãs, e confirmou que, apesar de não se encontrar em uma posição favorável fisicamente para iniciar a temporada como favorito neste ano em comparação aos rivais, se considera um candidato na luta pelo título.

"Do ponto que venho, não posso partir como favorito. Não é realista. Mas sim, me vejo como candidato, porque hoje é difícil eleger favoritos na MotoGP", disse.

Márquez teve uma pré-temporada positiva na Malásia e na Indonésia. Mesmo assim, o 100% do espanhol é bem diferente do 100% de seus rivais, que saem com a vantagem de estarem mais fortes fisicamente.

"Venho de duas temporadas muito difíceis", disse Márquez ao Motorsport.com. "Tive que viver o melhor e o pior do esporte. Quando parecia que estava saindo, caí em outra lesão. Agora mesmo estou em um bom momento e se você me pergunta 'como você está', posso dizer que estou bem. Não estou 100%, mas não me faz falta estar 100% para lutar pelo título".

"Fui bem nos testes e chego ao Catar pronto. É uma sensação que não tenho há dois anos, então quero começar bem e com calma. Sei que vou melhorando a cada corrida. Preciso de paciência".

O hexacampeão da MotoGP iniciará sua décima temporada na categoria rainha, tendo sido testemunha da entrada e saída de diferentes gerações de pilotos e se colocando como a grande referência, especialmente agora com a saída de Valentino Rossi.

"É verdade que todos os pilotos são rivais na pista, mas é diferente ter lutado como novato contra os experientes e agora passar a ser o experiente que os rivais tentam disputar e aprender".

Márquez ainda defende que há muito que aprender com quem está chegando: "Os novatos são muito rápidos e todos possuem uma pilotagem diferente. Vimos pilotos muito jovens que podem ganhar um mundial no primeiro ano na categoria".

Márquez confirmou ainda que mudou para Madri, com o objetivo de seguir acompanhando a melhora do braço, tendo mais próximo seus médios, fisioterapeuta e preparador de confiança.

"Tive uma mudança na minha vida pessoal. Me mudei para Madri com o objetivo de manter tudo certo com o braço, já que meus médicos, fisioterapeuta e preparador estão aqui. Assim, precisava de uma mudança de ares depois de tantos anos".

Por último, Márquez falou sobre a nova Honda RC213V, que estreará no Catar com um design muito diferente dos anos anteriores.

"Acredito que a moto, como está agora, está pronta para lutar pelo título. É muito diferente do que estava acostumado. É um conceito novo e que precisei me adaptar. Durante o ano, iremos testando chassi e outras partes para ver quais problemas ainda existem, mas já vamos com uma moto pronta para tudo".

F1 2022: PIETRO FITTIPALDI de volta ao grid? HAMILTON lidera e ALONSO vê carro pegar FOGO na Espanha

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #163 - Rico Penteado destrincha carros de 2022 da F1

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: