A VR46, equipe de Valentino Rossi, revelou a pintura para sua primeira temporada na MotoGP em 2022, sendo o último time a revelar suas cores.

Após 26 temporadas, Rossi se aposentou das corridas no final do ano passado. No início de 2021, a VR46 anunciou que se expandiria para a MotoGP em 2022, após ter equipes na Moto3 e Moto2 anteriormente - embora o lado da garagem de Luca Marini tenha sido administrado pela VR46 no ano passado.

A gênese da VR46 na MotoGP foi envolta em controvérsia desde o início, quando uma empresa saudita conhecida como Tanal Entertainment anunciou que a gigante petrolífera Aramco seria a patrocinadora principal da equipe.

No entanto, um representante da Aramco disse ao Motorsport.com pouco depois que não existia nenhum acordo com a VR46 – algo que foi reiterado novamente no final de 2021.

A VR46 anunciou no final do ano passado que seu patrocínio principal viria de uma empresa bancária italiana, a Mooney, encerrando a saga da Aramco.

Como na Moto2 e Moto3, e com a Avintia no ano passado, a VR46 será dirigida por Pablo Nieto – com Rossi provavelmente não tendo muita presença em 2022, pois ele se concentra em seu programa na GT World Challenge Europe.

A VR46 contará com Marini, enquanto o seu piloto da Moto2, Marco Bezzecchi, subirá para a categoria rainha com a equipe.

Marini pilotará uma Ducati de fábrica com especificações atuais em 2022, enquanto Bezzecchi será um dos três pilotos na máquina de 2021 da Ducati nesta temporada.

A VR46 é uma das quatro equipes da Ducati no grid em 2022, ao lado da equipe de fábrica, a Pramac e a Gresini Racing.

Devido à sua expansão para a MotoGP em tempo integral – assumindo as vagas do grid da Avintia, que saiu do MotoGP no final do ano passado – a VR46 cessou sua operação de Moto3, mas continuará com sua equipe na Moto2.

A VR46 também expandirá sua presença na Moto2 para uma segunda equipe conhecida como equipe VR46 Master Camp, que será executada em conjunto com a Yamaha.

Todas as equipes já revelaram suas pinturas para a próxima temporada, com a campanha de 2022 marcada para começar em 6 de março no Catar.

