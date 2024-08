Hexacampeão da MotoGP, Marc Márquez foi soberano neste sábado e venceu a corrida sprint do GP de Aragón após cravar a pole position na Espanha. O piloto da Gresini Ducati não deu chances para a concorrência e foi soberano na corrida curta deste fim de semana, triunfando com folga em sua casa.

O espanhol chegou bem à frente do compatriota Jorge Martín: o piloto da Pramac Ducati, aliás, reassumiu a liderança do campeonato mundial, já que seu rival Francesco 'Pecco' Bagnaia, italiano da Ducati oficial de fábrica, ficou no fundo da zona de pontuação.

Quem completou o top 3 em Aragón foi o também espanhol Pedro Acosta, piloto da GasGas Tech3 KTM. O atual bicampeão Bagnaia, por sua vez, chegou em nono, somando apenas um ponto. Com isso, Martín lidera por três pontos.

