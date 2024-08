MotoGP: Márquez conquista pole position de Aragón com folgas

Nas condições mais complicadas da pista, que estava muito suja devido à chuva que caiu em Alcañiz durante a noite, Marc Márquez conseguiu com folgas superar os seus rivais no treino classificatório do GP de Aragón da MotoGP.

A margem de mais de oito décimos de segundo que separou o piloto da Gresini de seu rival mais próximo é um reflexo do abismo entre o multicampeão catalão e o resto da equipe.

Esta é a segunda pole de Márquez na temporada, depois da que conquistou em Jerez, mas a primeira em uma pista seca desde a que conquistou no Japão em 2019, ano em que comemorou seu último título, vestindo o macacão da Honda. Fora isso, é a 66ª em sua folha de registros na categoria de motos pesadas, 94ª em todas as classes.

Na primeira fila, em uma dimensão diferente, estará Pedro Acosta, na melhor sessão de qualificação do espanhol na MotoGP. Pecco Bagnaia salvou o dia e largará em terceiro, fechando a primeira fila. Jorge Martín largará em quarto, apesar do acidente sofrido em sua primeira tentativa de volta rápida, que jogou pressão sobre o piloto.

O vice-campeão será acompanhado na segunda fila por Alex Márquez (quinto) e Franco Morbidelli, com Brad Binder (sétimo), Miguel Oliveira (oitavo) e Raúl Fernández (nono) na terceira fila. Johann Zarco, em décimo, foi a melhor qualificação de um piloto Honda nesta temporada, enquanto Aleix Espargaró (décimo primeiro) e Maverick Viñales (décimo segundo) foram as surpresas da Aprilia.

Bastianini empata no Q1

Na Q1, as KTMs de Brad Binder e Pedro Acosta se classificaram para a Q2. O espanhol foi o primeiro a estabelecer uma volta rápida, mas foi ultrapassado por Jack Miller, que respondeu, agora com o segundo pneu, para colocar o espanhol de volta na liderança na parte final da sessão.

Enea Bastianini, vencedor de Aragón há dois anos, não está tendo um bom fim de semana, mas uma volta de 1:48.542s o colocou em segundo lugar com um passaporte momentâneo para a classificação, uma ilusão que durou apenas alguns segundos, já que Brad Binder, com o cronômetro zerado, marcou 1:47.958s para terminar em primeiro e passar para a Q2, levando o novato Acosta com ele.

Pela primeira vez nesta temporada, Bastianini não estará na Q2 e será forçado a largar em 14º no grid, depois que Marco Bezzecchi também melhorou seu tempo para terceiro, de modo que ambos largarão na quinta fila e com poucas chances de lutar por lugares no pódio.

Q2 da MotoGP para o GP de Aragão de 2024:

Q1 do GP de Aragão 2024 da MotoGP:

MAIOR DA HISTÓRIA da Ducati? BAGNAIA em análise, Martín em xeque, VALENTINO testa e Aragón | SERTÕES

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

MAIOR DA HISTÓRIA da Ducati? BAGNAIA em análise, Martín em xeque, VALENTINO testa e Aragón | SERTÕES

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!