MotoGP: Gresini Ducati confirma Aldeguer para 2025

Fermin Aldeguer foi confirmado pela Gresini para se juntar à equipe como parceiro de Alex Márquez na MotoGP em 2025. O anúncio foi apenas uma formalidade, já que a Gresini era a única equipe da Ducati que ainda não tinha fechado sua escalação para a próxima temporada.

A transferência de Aldeguer já havia sido confirmada no início do ano, só faltava a empresa italiana definir qual seria o destino do piloto.

Inicialmente, o plano seria levá-lo para a Pramac, que tem sido o campo de testes para os novatos, mas a ida da equipe de Paolo Campinoti para a Yamaha forçou a marca de Borgo Panigale a procurar outro lugar para o espanhol.

Desta maneira, a VR46 e Gresini eram as duas opções ainda disponíveis. Porém, com a decisão da primeira em recrutar Franco Morbidelli no início do mesmo - ironicamente da Pramac -, para Fermin, só restou a Gresini.

A notícia foi divulgada nesta quarta-feira (28), antes do GP de Aragón, nas redes sociais da equipe.

Aos 19 anos, Fermin completa sua terceira temporada na Moto2, onde está liderando. Ele foi contratado pela Ducati em 2023, após uma brilhante corrida no fim da mesma temporada, na qual conquistou quatro vitórias consecutivas entre Tailândia e Valência, terminando em terceiro lugar na tabela de pilotos.

Aldeguer fará sua estreia em 2025 com a moto GP24, mesma maquinaria que Márquez terá na próxima temporada. O espanhol chega para substituir Marc Márquez, que será transferido para a equipe de fábrica da Ducati.

Atualmente, a Gresini está em terceiro lugar na classificação por equipe após 11 das 20 etapas previstas. Ela se coloca à frente da Ducati VR46, mas também das equipes de fábrica Aprilia e KTM.

Marc Márquez conquistou quatro dos cinco pódios até agora em 2024, enquanto o irmão mais novo Alex também subiu ao pódio na Alemanha em julho.

Em 2025, a Gresini será a única equipe sem apoio de fábrica na Ducati, já que a marca italiana será reduzida a três equipes após a saída da Pramac para a Yamaha.

