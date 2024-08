A LCR anunciou que o piloto tailandês da Moto2, Somkiat Chantra, substituirá Takaaki Nakagami em sua formação de MotoGP no próximo ano. Como era amplamente esperado, Chantra subirá para a classe rainha em 2025, assumindo o lado apoiado pela Idemitsu da garagem da LCR que tem sido ocupado por Nakagami desde 2018.

Atualmente, Chantra está em 10º lugar na classificação da Moto2 com a Honda Team Asia, mas terminou em sexto lugar no campeonato no ano passado, após conquistar uma vitória impressionante na casa da Honda, em Motegi.

Foi sua segunda vitória na categoria, depois de um primeiro sucesso em 2022 na Indonésia. "Estou animado para me juntar à equipe LCR", disse o piloto de 25 anos, que se tornará o primeiro piloto tailandês a correr na categoria rainha.

"Entrar na MotoGP sempre foi meu sonho, e finalmente vou realizá-lo. Quero agradecer a todos os patrocinadores e pessoas que me apoiaram desde o início da minha carreira até agora".

"Para a próxima temporada, estou empenhado em aprender, dar o meu máximo e aproveitar essa nova aventura. Será difícil, mas darei o meu melhor".

O anúncio marca o fim do período de Nakagami na categoria rainha como piloto em tempo integral, mas ele permanecerá na família Honda no próximo ano, reforçando a equipe de testes da marca ao lado do titular Stefan Bradl e do recém-chegado Aleix Espargaró.

Takaaki Nakagami, Equipe LCR Honda Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Ao contrário de Bradl e Espargaró, sua função será baseada no Japão, mas ele também participará de algumas rodadas como piloto de testes.

Nakagami acumulou oito temporadas de experiência na MotoGP, completando mais de 100 corridas durante esse período, com destaque para uma pole position em Aragão em 2020.

"Decidi encerrar minha carreira como piloto de MotoGP no final da temporada de 2024", disse Nakagami. "Quero expressar minha sincera gratidão a todos os fãs que me apoiaram calorosamente. Também gostaria de agradecer à Idemitsu e à Honda por seu apoio de longo prazo. A partir de 2025, estarei envolvido no desenvolvimento das máquinas da HRC".

"É gratificante poder usar meus sete anos de experiência na MotoGP; estou animado com meu novo capítulo", conclui.

Chantra poderá contar com a experiência de Johann Zarco, que permanecerá na LCR em 2025 depois de se juntar à equipe no início deste ano vindo da Pramac Ducati.

Lucio Cecchinello, diretor da equipe LCR, disse: "Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a Takaaki Nakagami por seu compromisso excepcional durante as últimas sete temporadas de MotoGP trabalhando juntos; desejamos a ele o melhor em seu próximo capítulo com a Honda".

"Quanto ao futuro, junto com a HRC, acreditamos que é hora de dar as boas-vindas a um grande talento asiático como Somkiat Chantra, pois acreditamos que ele merece uma oportunidade no mais alto nível da competição de duas rodas."

"Ao longo de seus anos na Moto2, ele mostrou potencial e habilidades para crescer e se tornar um piloto forte na MotoGP. A LCR e a Honda lhe darão o melhor para apoiá-lo nas diferentes fases desse novo projeto".

Brno retorna à MotoGP

A República Tcheca retornará ao calendário da MotoGP pela primeira vez desde 2020 como parte de um acordo de cinco anos com o Circuito de Brno. De acordo com os termos do acordo, a clássica pista fará um retorno aguardado em 2025 e permanecerá no calendário até pelo menos 2029.

A data exata para seu retorno em 2025 ainda não foi anunciada, mas anteriormente ocupava uma vaga no início de agosto que mais tarde foi assumida por Silverstone para o GP da Grã-Bretanha.

Com a etapa do Reino Unido sendo transferida para 23 à 25 ​​de maio de 2025, essa vaga ficará vaga novamente, embora isso não signifique necessariamente que o evento tcheco de retorno será colocado em seu lugar.

Brno foi uma presença anual no calendário da classe principal entre 1987 e o primeiro ano afetado pela COVID-19 em 2020, exceto por uma ausência de um ano em 1992.

