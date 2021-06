Neste sábado, a MotoGP definiu o grid de largada para o GP da Alemanha no Sachenring. E em uma classificação movimentada, marcada por quedas e uma boa disputa pela pole no Q2, a posição de honra ficou com Johann Zarco, que conseguiu manter a posição apesar de uma queda logo na volta seguinte.

O final de semana da MotoGP na Alemanha até aqui tem sido dos mais movimentados, com os pilotos das seis montadoras se revezando entre as primeiras posições. No final do TL3, que determinou os grupos de classificação, tivemos o líder Fabio Quartararo como o mais rápido, comandando um Q2 com cinco montadoras, sendo que a Suzuki foi a única a ficar de fora.

A sessão começou cerca de dez minutos atrasada, devido a uma rápida falta de energia no complexo do Sachsenring.

Q1

Assim que o cronômetro iniciou a regressiva de 15 minutos, os 12 pilotos foram rapidamente à pista para a primeira saída. Participaram dessa primeira parte do treino: Joan Mir, Franco Morbidelli, Maverick Viñales, Álex Rins, Danilo Petrucci, Valentino Rossi, Luca Marini, Brad Binder, Pol Espargaró, Lorenzo Savadori, Enea Bastianini e Iker Lecuona.

O Q1 foi marcado por incidentes, começando pela queda de Lorenzo Savadori, da Aprilia. O italiano tentava acompanhar Joan Mir na pista quando perdeu o controle da moto e acabou se arrastando pela pista antes de parar na caixa de brita.

Enquanto outros incidentes foram pilotos atrapalhados na pista, a sessão acabou efetivamente alguns segundos mais cedo por conta de duas quedas, uma de Lecuona e a outra de Morbidelli na última curva. O piloto da Petronas SRT vinha com ritmo para fazer o melhor tempo do Q1, mas acabou sem conseguir completar a volta.

Em um final muito movimentado da primeira parte do treino, Álex Rins ficou com a ponta ao marcar 01min20s644. Em segundo, ficou Pol Espargaró, com 01min20s700. Por outro lado, sessões desastrosas para os campeões Valentino Rossi e Joan Mir e de Maverick Viñales, que saem em 16º, 17º e 21º, respectivamente.

Veja como ficou o grid de largada entre os pilotos que não passaram para o Q2, de 13º a 22º: Brad Binder, Luca Marini, Enea Bastianini, Valentino Rossi, Joan Mir, Franco Morbidelli, Danilo Petrucci, Iker Lecuona, Maverick Viñales e Lorenzo Savadori.

Q2

Álex Rins e Pol Espargaró garantiram o direito de disputar disputar a pole position com os dez melhores nos primeiros treinos livres do final de semana: Fabio Quartararo, Jack Miller, Johann Zarco, Miguel Oliveira, Aleix Espargaró, Jorge Martín, Takaaki Nakagami, Francesco Bagnaia, Marc Márquez e Álex Márquez.

No final, a pole position ficou com Johann Zarco, marcando 01min20s236. O vice-líder do campeonato conseguiu manter a primeira posição apesar de uma forte queda logo na sequência, superando o rival na luta pelo título, Fabio Quartararo, por apenas 0s011, enquanto Aleix Espargaró completa a primeira fila.

Fecham o top 12: Jack Miller, Marc Márquez, Miguel Oliveira, Jorge Martín, Pol Espargaró, Takaaki Nakagami, Francesco Bagnaia, Álex Rins e Álex Márquez.

A MotoGP volta à pista no domingo para o GP da Alemanha, 8ª etapa da temporada 2021. A prova está marcada para as 09h, horário de Brasília. A transmissão será no Fox Sports. E no Motorsport.com você acompanha a cobertura completa do final de semana no Sachsenring.

