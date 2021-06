Marc Márquez sofreu umacidente assustador no segundo treino livre para o GP da Holanda da MotoGP nesta sexta-feira (25), em Assen.

Após dez minutos do início da sessão, o vencedor de Sachsenring decolou na pista holandesa. O piloto da Honda perdeu o controle da traseira da moto na curva 10 e foi jogado para a caixa de brita.

Apesar do susto, Márquez aparentemente não sofreu graves lesões. O espanhol abandonou a última sessão do dia andando e não passou pelo centro médico.

Veja:

Esse é a primeira queda forte de Márquez desde seu retorno à categoria em Portugal. O piloto quebrou gravemente o úmero direito no GP da Espanha do ano passado, que exigiu três operações e o excluiu de toda a temporada de 2020.

