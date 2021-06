Franco Morbidelli será submetido a uma cirurgia no joelho esquerdo e ficará de fora do GP da Holanda da MotoGP neste final de semana.

O piloto italiano se machucou treinando antes do fim de semana de Le Mans, e, durante treino de troca de moto, caiu ao sentir que seu joelho ia "saltar" quando ele o pressionou.

Morbidelli admitiu na Alemanha que estava avaliando uma cirurgia, antes da lesão se agravar na terça-feira, durante outro incidente de treinamento.

A Petronas SRT confirmou agora que o italiano fará uma operação no joelho esquerdo na sexta-feira (26), ficando de fora da nona etapa da temporada de 2021 da categoria rainha de motovelocidade.

“Após as consequências de uma lesão anterior que reapareceu na terça-feira durante um treino, depois dos resultados evidenciados pelos exames realizados nestes dias, Franco decidiu ser operado amanhã, sexta-feira, 25 de junho”, em um breve comunicado da equipe.

“O professor Maurilio Marcacci e sua equipe intervirão para resolver o problema do menisco e do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo de Franco."

“Mais atualizações sobre o tempo de recuperação virão.”

Morbidelli será substituído neste final de semana pelo piloto da Yamaha World Superbike Garrett Gerloff.

Essa será a segunda aparição do americano na MotoGP, depois de ter participado dos treinos de sexta-feira em Valência na temporada passada no lugar de Valentino Rossi na equipa de fábrica da Yamaha.

Gerloff será o primeiro piloto do seu país a iniciar uma corrida na categoria desde Nicky Hayden em 2016, na Austrália, e fará a sua estreia no mesmo circuito em que Ben Spies conquistou a vitória em 2011.

Falando sobre seu fim de semana em Assen, Gerloff admitiu na quinta-feira (24) que foi “estranho” dividir a garagem com o nove vezes campeão mundial Valentino Rossi.

